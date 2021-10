Ann kreeg een hersenbloeding en moest afscheid nemen van haar oude leven. “Ik was bijna dood, ik hoef niemand iets te bewijzen”

"Ik zag liefde, rook harmonie en proefde evenwicht." Leen (49) vertelt wat er precies gebeurde tijdens haar psychose die 17 dagen duurde

“Ik heb ooit iets meegemaakt dat ik toen niet kon verwerken, en dat is jaren later via een psychose uit mijn lijf gekomen.” Op haar 44e krijgt webredacteur Leen Verhaert (49) een psychose. In onze reeks ‘Storm in mijn hoofd’ laat ze ons binnenkijken in haar hoofd en beschrijft ze precies wat er door haar heen ging tijdens de kortsluiting in haar hersenen. Zo probeert ze het taboe rond psychose te doorbreken. Psychoanaly­ticus Stijn Vanheule legt uit wat een psychose is en waarom het ieder van ons kan overkomen.

1 oktober