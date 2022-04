“Als vrouw is het nooit moeilijk om seks te vinden, toch?” Goedele Liekens over leven (na kanker) én liefde

Verenigd Koninkrijk verbiedt maagden­vlies­re­con­struc­ties, bij ons mag het wel nog. Goedele Liekens: “Je verkoopt een fake bloeding”

In het Verenigd Koninkrijk is het uitvoeren van een maagdenvliesreconstructie, een operatie om het maagdenvlies te herstellen, binnenkort verboden. In ons land kan je wel nog steeds zo’n ingreep legaal laten doen, en dat kost je tussen de 2.000 à 3.000 euro. Vrouwonvriendelijk, of een humane oplossing om groter kwaad te voorkomen? Plastisch chirurg Luc Damen en seksuologen Goedele Liekens en Paul Enzlin geven hun mening. “Wanneer het maagdenvlies scheurt komt er soms wat bloed vrij. Een detail dat tijdens een huwelijksnacht het verschil kan bepalen tussen, in extreme gevallen, leven en dood.”

26 januari