“Als actrice niet lukte, dan wilde ik kapster worden.” Actrice Inge Paulussen (46) vertelt over haar jeugd

‘Amai je hebt iets mooi aan! Och, ’t was maar een soldeke.’ Tips om complimen­ten in ontvangst te nemen

Op 1 maart is het Complimentendag. De dag bij uitstek om complimentjes te krijgen en ermee rond te strooien als was het confetti. Of ben jij zo iemand die complimentjes steeds afwimpelt à la ‘Ach, ‘t was een soldeke’? En wat zegt dat over jezelf? Klinisch psychologe Lynn Jespers legt uit waarom we zo vaak stuntelen met lof en hoe we het met plezier in ontvangst kunnen nemen. “Meteen een compliment terugkaatsen komt geforceerd over.”

