Actrices Halina Reijn, Maaike Neuville en Carice van Houten over tv-serie ‘Red Light’: “We zijn het tegendeel van perfecte vrouwen”

‘Red Light’ belooft deze winter een pak heter te maken. Carice van Houten is Sylvia, een sekswerker, Halina Reijn speelt Esther, een sopraan uit een welgesteld milieu, en Maaike Neuville is Evi, een gedreven politieagente. NINA’s reporter Sven interviewt de furies in Amsterdam. Al snel gaat het over echte vrouwen op tv, seksisme in de business en hoe Halina, Maaike en Carice dat met hun drieën aanpakken. “Ik heb nu al wel wat vrouwenrollen gespeeld die door mannen zijn geschreven en vaak denk ik: ‘Dit klopt niet helemaal’”, zegt Maaike. “De vrouwen die wij in ‘Red Light’ spelen, zijn het omgekeerde van perfecte vrouwen. Ze hebben hun kwaliteiten, maar net zo goed hun kwalen. Ze zijn genuanceerd.”