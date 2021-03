Actrices Clara Cleymans en Charlotte Timmers zijn elkaars tegenpolen én hartsvriendinnen: “We hebben al ons liefdesverdriet gedeeld”

Jullie kennen elkaar sinds 1 september 2003. Wat weten jullie nog van die dag?

Clara: “Ik zat vanaf het derde jaar middelbaar onderwijs in het Lemmensinstituut. In het vierde kwamen er nieuwe leerlingen bij: Charlotte was er eentje van. Er werd al snel gefluisterd: ‘Hm, er zit een knappe in de nieuwe lichting.’ Iedereen was meteen verliefd op haar.”

Charlotte: “Da’s niet waar! Bedoel je de twee enige jongens op school die niet gay waren? (lacht) Matteo

(Simoni, red.) was evenwel na twee weken mijn lief, dat is waar. Clara en ik hebben elkaar vrij snel gevonden. We zaten samen op internaat, wat een vriendschap hechter maakt. Wij zaten letterlijk drie keer per dag samen aan tafel. En elke woensdag van acht tot tien mochten we ‘de stad’ in. Ik spaarde al mijn geld op om dan ­frietjes te gaan eten.”

Clara: “Op zo’n avond was ik er wellicht niet bij. Ik deed liever seutendingen. (lachje) Charlotte en ik hebben ons al afgevraagd: hadden we elkaar later in het leven pas ontmoet, zouden we dan zo goed bevriend zijn geworden? Want we zijn erg anders. Yin en yang.”

Charlotte: “En toch ook niet. Wij zijn allebei emotionele, verstrooide doch lieve mensen. En we kunnen wat grofgebekt zijn.”