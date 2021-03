Actrice Natali Broods houdt van rechtvaardigheid: “Als kind schreef ik brieven voor Amnesty International. Soms voelt het alsof ik dat kind verraden heb”

Zo’n anderhalf uur spraken we met actrice Natali Broods (44). In die tijd is ze kwaad geworden. “Onrecht maakt me opstandig.” Maar kon ze ook uitbundig lachen. “Daar stond ik dan, halfnaakt op een podium.” En dankbaar zijn. “Mijn zoontjes staan vrolijk in het leven. Meer dan ik, als kind.” In het nieuwe ‘Déjà-Vu’ op Streamz speelt ze de feministische radiopresentatrice Florence, een moeder die terug in de tijd reist om haar dochter te redden.

Je mag gelijk wie ter wereld kiezen. Met wie ga je een avondje uit eten?

“Met Barack Obama. Ik denk dat hij een vlotte, innemende, charmante man is. Ik zou hem willen vragen naar zijn beroep en zijn gezin. Ik kan het fout hebben, maar volgens mij kan je hem alles vragen. En hij is knap. Het oog wil ook wat (lacht). Voor hem deed het fatsoen ertoe, wat iemand zei, wat iemand deed. Het verschil met Donald Trump was zo groot. Even twijfelde ik nog met Angelina Jolie. Ik wil van dichtbij zien of zij écht zo knap is. (lacht)”

Wanneer heb je het laatst gezongen?

“Gisteren nog, toen mijn zoontjes (Natali is mama van tweeling Jack en Julius, red.) aan het eten waren. Bij Jack gaat dat soms moeizaam. In allerlei verschillende stemmetjes zong ik ‘Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour’ (uit ‘Les vieux amants’ van Jacques Brel, red.). Ze zijn zeven en weten wat ‘mon amour’ betekent, omdat mijn man het soms in hun oren fluistert, waarna ze het tegen mij zeggen. Ze moesten hard lachen met de bewegingen van mijn mond. En omdat hij er niet meer zo mee bezig was, begon Jack te eten.”

“Mijn zoontjes zitten op een steinerschool. Wanneer zij in de klas zingen, klinkt dat prachtig. Maar zelf kan ik het echt niet. Op het conservatorium werd gezegd dat ‘iédereen kan zingen’. Van dat idee zijn ze toch moeten afstappen. Voor een examen bracht ik ooit een nummer van Liza Minelli, met de ramen open. Toen ik weer buiten kwam, moest iedereen zijn lach inhouden.”

Quote Voor ik een relatie en kinderen had, móést ik overal bij zijn. Ik had iets heel onrustigs.

Stel: je wordt negentig jaar maar de laatste zestig jaar mag je het lichaam of de geest van een dertigjarige behouden. Welke kies je?

“Geef me dán maar het lichaam! Dat klinkt ijdel, maar daar is toch niets mis mee? Ik mag niet ontevreden zijn met mijn lichaam, het verschilt ook niet zo erg van toen ik dertig was. Er zijn geen mankementen aan en ik ben nog altijd lenig, al zou ik stilaan terug wat moeten sporten. Maar ik hou wel van de manier waarop je denkt wanneer je ouder wordt. Heel wat dingen vind ik nu niet meer zo belangrijk als vroeger. Ik ervaar veel meer rust. Zelfaanvaarding. Voor ik een relatie en kinderen had, moest ik overal bij zijn en kon ik overal op ingaan. Ik had iets heel onrustigs. Dat is er nu niet meer. Ik was blij met die lege agenda door corona, zeker omdat ik uit een drukke periode met voorstellingen kwam. Natuurlijk wil ik terug op café. Maar dat knaagt niet zoals bij iemand van achttien.”

Heb je stiekem een bepaald voorgevoel over hoe je zal sterven?

“Daar denk ik niet graag over na. Ik ben echt bang voor de dood. Soms denk ik terug aan dromen die ik als kind had. Hoe, wanneer ik dood zou zijn, er nooit meer iemand zou vragen of ik die dag kwam spelen. Dan probeerde ik te vatten wat die ‘nooit’ betekende. Het gebeurt niet vaak, maar wanneer ik ga slapen en daar te veel over nadenk, kan dat gevoel mij ook nu nog ... (doet alsof haar adem stokt).”

“Drie van mijn grootouders heb ik zíén sterven. Daar ben ik wel dankbaar voor. De dagen voordien zijn eng. Maar wanneer het gebeurd is, is het onomkeerbaar en moet je het aanvaarden. Dat is heel intens, net zoals een geboorte. Als het dan toch moet gebeuren, dan liefst wanneer mijn familie afscheid kan nemen. Dat ik mijn kinderen nog kan vertellen dat ze altijd goed moeten zijn voor zichzelf en kansen moeten grijpen. Hoe verschrikkelijk moet het zijn dat een geliefde vertrekt en nooit meer terugkeert?”

Als je morgen kon wakker worden met een nieuwe kwaliteit of mogelijkheid, wat zou dat dan zijn?

“Ik zou de kwaliteit willen hebben om ‘macht’ weg te nemen. Zonder er zelf beter van te worden, natuurlijk. Het lelijkste wat er bestaat, is dat iemand macht heeft over een ander. In een toxische relatie, bijvoorbeeld. Of in de wereld, zoals in Syrië, waar nu al tien jaar oorlog woedt. Alleen zonder macht kunnen mensen zelf beslissen over hun leven, zijn er geen oorlogen, hongersnood of onderdrukking meer. (op dreef) Waar haalt iemand het recht vandaan om te beslissen over andermans leven? Ja, dat maakt mij opstandig. Zeker wanneer de internationale gemeenschap gewoon toekijkt omdat er andere belangen zijn.”

“Als kind had ik al een heel groot rechtvaardigheidsgevoel en ik dacht altijd dat ik daar later iets mee zou doen. Ik schreef brieven voor Amnesty International en verkocht kaartjes voor 11.11.11. Ik zie me nog staan aan de ingang van de GB toen een blanke vijftiger zei: ‘Later zal je nog wel zien.’ Dat maakte mij zo boos, en ik haat het dat ik me dat nog herinner. Maar door op te groeien en te leren hoe de wereld in mekaar zit, voelt het alsof ik dat kind ... verraden heb, of zo. Soms steekt dat.”

“Niet dat ik het kwijt ben, maar er is zoveel om voor te vechten. Daarom heb ik veel respect voor de mensen van de Klimaatzaak. Ook wij zijn met onze jongens naar de grote klimaatbetoging geweest. De volgende zomer, in een druk stadje in Kreta, vroegen ze of al die mensen ook naar een betoging gingen. Grappig dat zij massatoerisme nog niet kennen (lacht). Maar ook zij begrijpen niet waarom mensen afval op straat gooien.”

Quote Zonder nadenken iemand vastpakken. Zomaar ergens een koffie gaan drinken. Ik mis het.

“Mijn nieuwe monoloog met Compagnie De Koe gaat over een rijke vrouw die uit schuldgevoel ‘aan de andere kant’ gaat kijken. Maakt dat van haar een betere rijke, of moet ze gewoon geld geven? Dat ik ook een kwaliteit had kunnen kiezen waar ik zelf beter van werd? In een wereld die er zo slecht aan toe is, zou dat heel egoïstisch zijn. Soms fantaseer ik weleens wat ik zou doen als ik zou stoppen met spelen. Zou ik mijn leven niet beter nuttiger spenderen?”

Wat is de grootste verdienste van je leven?

“Ongetwijfeld mijn jongens. Ik was 36 toen ik ze kreeg. Na een moeilijke zwangerschap werden ze te vroeg geboren. Voor ik Jan (43) leerde kennen, dacht ik er weleens aan of ik alleen kinderen zou krijgen, of gewoon niet. Omdat ik veel voldoening haal uit mijn job had ik me even goed een leven zonder kinderen kunnen voorstellen. Niets mis mee. Maar het verlangen was er. Ik had wel nooit gedacht dat ik zulke leuke kinderen zou hebben (lacht).”

“Ze kunnen heel goed zeggen wat ze denken en voelen. Ze hebben veel fantasie en zijn heel vrolijk, waarvan ik denk dat ik het als kind niet altijd was. Toen Jack vanochtend wakker werd, spreidde hij zijn armen wagenwijd om mij vast te pakken. Da’s hun karakter, niet mijn verdienste. Maar ondanks die zwangerschap en vroeggeboorte – en vooral dankzij fantastische dokters – zijn ze er graag. Hoe bang we in die periode ook waren: teruggaan in de tijd, zoals in Déjà-Vu, zou ik niet willen. Het is goedgekomen. En er is nooit garantie dat het béter wordt.”

Welke herinnering koester je het meest?

“De reis die mijn vriend en ik maakten voor de jongens er waren, van Houston naar Los Angeles. We deden er meer dan twee weken over en hadden zomaar een vertrekpunt uitgekozen. De mensen daar snapten niet eens wat we er kwamen doen. Maar het heeft me wel geleerd dat de reis belangrijker is dan het doel. De zon scheen, de uitzichten op de Grand Canyon waren adembenemend. Fantastisch hoe we konden doen wat we wilden. Die onbezonnenheid mis ik. Zeker nu. Zonder nadenken iemand vastpakken. Zomaar ergens een koffie gaan drinken. Ook uit mijn kindertijd herinner ik me voornamelijk de reizen, altijd samen met hetzelfde gezin. Omdat ik als kind veel nadacht en vaak tobde, kende ik toen precies – hoewel ik aan mijn jeugd niets zou veranderen – geen onbezonnenheid. Maar tijdens reizen kwam ik er dichtbij.”

Welke rollen spelen liefde en affectie in jouw leven?

“Een grote rol, altijd al. Het zijn de belangrijkste dingen in het leven. Het moet echt een mentale impact hebben om deze periode alleen door te maken. Op neonatologie was huid-op-huidcontact met onze jongens heel belangrijk. En niet iedereen heeft het geluk om in een warm nest op te groeien, zoals mijn zus en ik. Ook mijn vriendinnen waren daarin belangrijk. We zijn met zijn zessen – we kennen elkaar sinds we twaalf zijn – en hebben mekaar altijd veel vastgepakt. Het voelt heel vreemd om dat nu niet te doen. Wat wij hebben, is oprechte liefde, dat kan niet anders. Later leerde ik dat vrouwen soms ook wel venijnig kunnen zijn, maar wij wilden altijd het beste voor elkaar. Er ligt al een etentje vast voor wanneer de horeca heropent. Meestal besef ik pas hoe hard ik hen gemist heb wanneer we mekaar terugzien.”

Quote Ik zal nooit aan mijn mama kunnen tippen. Ik moet het op mijn manier doen.

Wat is je gevoel bij de relatie met je moeder?

“Onvoorwaardelijke liefde, van twee kanten. Elke seconde van mijn leven voelde ik dat. Nooit stond daar iets tegenover, nooit voelde ik me door haar in de steek gelaten, of zag ik dat ze teleurgesteld of boos was. Ze was huisvrouw en helpt mijn vader op haar 74ste nog altijd met zijn boekhouding, maar ze was er altijd. Toen we het huis uit waren, moesten we niet per se elke zondag komen eten. Zo leer ik mijn kinderen nu ook dat ze nooit tegen hun goesting een kus moeten geven. Vrouwen zoals mama maken ze niet meer, denk ik. Ik zal nooit aan haar kunnen tippen. Ik moet het op mijn manier doen. Ik heb ambitie en werk ontzettend graag. Maar die zoektocht naar balans is soms een gevecht. Tijdens de opnames heb ik mijn kinderen drie maanden amper kunnen ondersteunen. En met de première van de monoloog voor de deur – wellicht via streaming – voelt het ook alsof ik er niet genoeg ben. Terwijl zij ook hun momentje met mij willen, zeker nu ze ouder worden. Da’s niet alleen een vrouwenprobleem. Ook mannen worstelen met de combinatie werk-gezin.”

Deel een beschamend moment uit je leven.

“Drieëntwintig jaar geleden trok ik met mijn eerste film, S. van Guido Henderickx, naar een filmfestival in Moskou. Ik werd er geïnterviewd en droeg een kort, strapless jurkje van Ann Demeulemeester, met daarover een doorschijnend vestje. Ik heb nu eenmaal geen grote borsten en zonder het te beseffen was die jurk naar beneden gezakt. Daar stond ik dus, halfnaakt op een klein podium, het enthousiast uit te leggen aan een publiek (schaterlacht). Niemand zei iets. Gelukkig bestonden sociale media nog niet. En gelukkig kende niemand mij. Nadien zal ik in de wodka gevlogen zijn, zeker? (lacht)”

Wanneer heb je voor het laatst geweend?

“Toen ik onlangs de documentaire For Sama zag, over een koppel dat een kind op de wereld zet tijdens de oorlog in Syrië en ervoor kiest om in hun beschadigde appartement te blijven wonen. De vrouw filmt intussen de vreselijkste beelden, van stervende kinderen tot platgebombardeerde ziekenhuizen. Dat vond ik zo moedig. Uiteindelijk vluchtten ze naar Engeland. Het was dat of sterven. Vooral wanneer ik moe ben, ween ik gemakkelijk. Ik kan ook heel erg huilen van de kracht van een kwade massa voor een goede zaak, zoals bij de recente betogingen in Engeland – al gaat het een brug te ver wanneer er bushokjes sneuvelen. En in tegenstelling tot vroeger laat ik ook al eens door schoonheid een traan.”

Quote Mijn man is niet snel van zijn stuk te brengen. Ik wel, ik val van de ene emotie in de andere.

Wat vind je leuk aan je partner?

“Heel veel. Toen ik hem leerde kennen, viel ik voor zijn rust. Jan is niet snel van zijn stuk te brengen. Ik wel, ik val van de ene emotie in de andere. En wat ik ook leuk vind aan hem, is dat hij me op een steengoede manier op mijn plek kan zetten. Op het pesten af, eigenlijk. Maar wel met smaak. Ik moet soms echt lachen met zijn snedige uitspraken over mij.”

Je hele huis staat in brand. Nadat je je geliefden en huisdieren hebt gered, is er tijd om nog één kostbaar item te redden. Wat is het?

“Een saai antwoord, maar ik ga voor de foto’s. Van mijn eigen jeugd – die zijn niet gedigitaliseerd – maar ook van de kinderen, zeker van de geboorte. Oh ja, en een lederen kleedje dat ik ooit kocht. Mijn man weet al lang dat ik daarvoor naar binnen zou lopen. (lacht)”

Voor dit interview baseerden we ons op een gerenommeerde studie van hoogleraar psychologie Arthur Aron. Hij onderzocht of de intimiteit tussen twee vreemden kan worden versneld door hen een specifieke reeks van 36 vragen voor te schotelen. De volledige vragenlijst vind je hier.

