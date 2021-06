Actrice Lynn Van Royen (32) blikt vooruit op de zomer: “Als mijn kinderen bij mij zijn, plooi ik me helemaal rond hen”

Astrid en Bram Coppens, trotse ouders van Bil­lie-Ray, ontwerpen samen kinderkle­ding: “We willen Bil­lie-Ray genderneu­traal kleden”

3 mei Liefde is … samen een collectie kinderkleding ontwerpen. Astrid (38) en Bram (41) Coppens, die Amerika ruilden voor Knokke, gooiden hun creatieve breinen samen en gingen in zee met het Belgische merk Woody. Inspiratie vonden het model en de regisseur bij hun eigen dochter Billie-Ray, die in juni 2019 al hun liefde bezegelde. “Ik ben echt een hele fiere mama”, zegt Astrid. “Dat had ik nooit verwacht.”