Actrice Jennifer Hudson verlegt grenzen in haar rol als Aretha Franklin: “Aretha hakte zelf de knoop door. ‘Jennifer, jij moet me spelen’, zei ze”

Ontmoet nooit je idolen, luidt een veelgebruikte boutade. Gelukkig voor ons heeft Jennifer Hudson zich van dat advies niets aangetrokken. Anders was er van haar meest recente rol als Aretha Franklin in de biopic Respect niets in huis gekomen, vertelt ze aan NINA in een exclusief telefoongesprek vanuit Los Angeles. De topactrice en zangeres ontmoette de Queen of Soul voor het eerst in 2008. “Het was vlak nadat ik mijn Oscar voor Dreamgirls gewonnen had. Franklin vertelde me dat ze plannen had voor een film over haar leven en dat ik weleens de perfecte persoon zou kunnen zijn om haar te vertolken. Al was ik die dag niet helemaal mezelf. Ik was enorm onder de indruk. Hoe zou je zelf zijn? Ik zat met Aretha Franklin te praten.” Een van de grootste muziekartiesten aller tijden en Jennifers ultieme idool, van wie ze alle nummers vanbinnen en vanbuiten kent. Van haar beroemdste hits zoals Think, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman en I Say a Little Prayer tot Share Your Love with Me dat Hudson zong tijdens haar auditie voor de Amerikaanse versie van Idool.

Quote “Toen ik Aretha Franklin voor de eerste keer sprak, was ik enorm onder de indruk. Hoe zou je zelf zijn? Jennifer Hudson

Na dat eerste gesprek hielden Hudson en Franklin contact, maar pas tien jaar later kwam het verlossende telefoontje. “Aretha had de knoop doorgehakt. ‘Jennifer,’ zei ze, ‘jij wordt het. Jij moet me spelen. Maar je mag het aan geen levende ziel vertellen.’ Het was een droom die uitkwam”, aldus de actrice.

Grote druk

Al kwam met de euforie ook meteen de stress om de hoek kijken. De druk op ­Jennifers schouders was groot. “Je kan niet zomaar Aretha Franklin zijn. Ik heb twee Grammy’s gewonnen, dat was een geschenk van God, maar ik zal nooit kunnen zingen zoals zij. Onze steminstrumenten zijn totaal anders gebouwd. Er waren momenten waarop ik zei: Jennifer, wat heb je jezelf op de hals gehaald? Maar ik riep me snel tot de orde. Dit was toch wat ik altijd al gewild had? Zoals Aretha altijd zei: walk in the beautiful light. Ik mis haar enorm (Franklin overleed in 2018, red).”

Volledig scherm Jennifer als Aretha Franklin in ‘Respect’, samen met haar twee zussen. Zij waren ook haar achtergrondzangeressen. © Universal

Terugkeer naar eigen tragedie

Het filmen van Respect – de titel verwijst naar het gelijknamige feministische lijflied van Franklin – kwam ook emotioneel zwaar binnen en bracht Hudson terug naar de allerdonkerste periode uit haar leven. Want in 2008 viel haar een Griekse tragedie zonder weerga te beurt. Haar moeder, haar broer en haar neefje werden brutaal vermoord door de vervreemde ex van haar zus. Naar dat gitzwarte hoofdstuk van haar leven bladert Jennifer niet graag terug, maar ­Respect confronteerde haar met de harde realiteit. Op een gegeven moment in de film zit Aretha zo diep dat ze zich helemaal lazarus drinkt en haar overleden moeder in een soort visioen terugziet. “Dat was zo echt”, blikt Jennifer terug op die scène.

Volledig scherm Jennifer als Aretha Franklin naast haar uiterst dominante vader, gespeeld door Forest Whitaker. © universal

“Ik stond te trillen op mijn benen. Als acteur put je uit je eigen ervaringen om emoties te uiten. Ik had nooit zo diep kunnen graven zonder mijn eigen levenservaringen. Het hielp me te verstaan waarom ik daar was op dat moment. Het was een enorm keerpunt.” Hoe overleefde ze al die klappen in haar eigen leven? “In de eerste plaats door mijn zoon David. Hij is elf en de zon in mijn leven. Maar zeker ook door mijn geloof en God. Dat zit heel diepgeworteld. Net zoals Aretha, een domineesdochter, ben ik opgegroeid in de kerk en zong ik gospels in het koor. Met mijn ogen dicht. Ik was enorm verlegen en zodra ik mensen naar mij zag kijken, klapte ik dicht. Tot mijn negentiende heeft dat geduurd.” Wat zou ze nu zeggen tegen haar jongere zelf? “Vertrouw op jezelf, gebruik je stem. En omarm liefde. Alles wat ik doe, doe ik uit liefde.”

Vechten tegen stereotypen

Liefde kan ook zijn lelijke kanten tonen. In Respect zien we hoe Aretha, een uitzonderlijk zanggenie, zowel emotioneel, fysiek als intellectueel zwaar onder de knoet gehouden wordt door de mannen in haar leven. Eerst door haar vader, daarna door haar eerste echtgenoot en manager met losse handjes. Hudson: “Wie had ooit gedacht dat de Queen of Soul haar eigen stem in het leven moest vinden? Voor mij was dat choquerend, maar ook herkenbaar. Als artiest ben je vaak verlamd door alle meningen van de mensen uit je entourage. Door haar te bestuderen en te portretteren, weet ik dat zij dezelfde struggles doormaakte als ik. Ik vertrouw nu zoveel meer op mezelf. Als Aretha dat allemaal te boven kon komen, dan ik ook. Zij groeide op in de jaren zestig. Zwarte vrouwelijke artiesten genoten veel minder vrijheid en namen minder ruimte in. Zij lieten zich vooral horen via hun muziek. Mijn generatie is anders. Ik ben alvast heel verbaal en ik neem veel ruimte in. (lacht)”

Quote Ik had nooit zo diep in de rol kunnen kruipen zonder mijn eigen demonen onder ogen te komen Jennifer Hudson

Toch was Aretha ook een volbloedactiviste die een nauwe band onderhield met Martin Luther King. Dat aspect komt duidelijk naar voren in de film. “Het is zinloos om macht of talent te hebben als je daar niets mee doet”, aldus Hudson, “maar zij gebruikte het om een verschil te maken. Ik probeer alvast hetzelfde te doen.” Zo is ze vrienden met de Obama’s, gaat ze naar antiwapenbetogingen, en na de moord op haar familie richtte ze met haar zus de Julian D. King Gift Foundation op, als eerbetoon aan haar neefje. Ze zamelen speelgoed en kerstcadeautjes in voor minderbedeelden. Jennifer runt ook haar eigen productiehuis, dat jongere generaties een stem wil geven.

Toekomstplannen

Is er ook nog plek voor de eigen dromen van Jennifer Hudson? Hunkert ze naar die tweede Oscar, die sommigen haar nu al toekennen voor haar doorleefde vertolking van Aretha? Dat wuift ze wat weg, ze focust liever op een nieuw studioalbum. “Zingen is mijn hele leven, net zoals bij Miss Franklin. Ze zong tot haar laatste adem. Dat is ook mijn droom. Ik wil in deze branche zitten tot de dag dat ik sterf.”

Wie is Jennifer Hudson? • geboren in 1981 in Chicago • werd 7de in talentenjacht American Idol in 2003 • won een Oscar voor haar rol in Dreamgirls in 2007 • kreeg een Grammy voor haar debuutalbum Jennifer Hudson • heeft een zoon van elf met haar ex

Volledig scherm Jennifer Hudson © Belgaimage

