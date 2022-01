Acteur Maxime De Winne (44) vertelt over zijn jeugd: “Als mijn pa nog leefde, zou hij zeggen: ‘Het is toch nog goed gekomen met Maxime’”

NINA Joke Devynck over haar jeugd in een warm nest: “Anders dan andere meisjes, zat ik met een inherente wildheid die ik moest onderdruk­ken”

“Mijn moeder was zó blij met een dochter, maar ik was niet het ‘meisje-meisje’ dat ze verwacht had.” Actrice Joke Devynck was als kind een wildebras. Een tomboy. Een Scoutsmeisje. Maar ze deed ook aan ballet, turnen, dictie en toneelschool. Dat ze later op de planken zou staan, was dus al snel duidelijk. “Ergens had ik aandacht nodig om mijn aangeboren onzekerheid weg te nemen. Door te spelen heb ik mijn angsten in de ogen gekeken.”

