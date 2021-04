Acteur en presentator Johan Terryn (52) over rouwen tijdens corona: “Zoveel tijd en ruimte voor afscheid, ik kon er niet van weglopen”

INTERVIEW. Dirk De Wachter: “Onze maatschap­pij schijnt soms wat te vergeten hoe belangrijk het is om verbonden met elkaar te zijn”

14 april We zitten nog altijd in lockdown, onze motivatie slinkt zienderogen en velen voelen de nood om uit te breken. Wat zal de tol van deze crisis zijn voor ons mentaal welzijn? Psychiater Dirk De Wachter vreest ervoor. “Angst, depressie, geweld in gezinnen, burn-out. Name it en het zal stijgen”, zegt hij in De Morgen.