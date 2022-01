Achtervolgt het verleden je geregeld? Dan lijd je misschien wel aan het achteruitkijkspiegelsyndroom

“Had ik mijn enthousiasme maar geuit tijdens mijn sollicitatiegesprek.” Of: “Had ik hem maar gezegd wat ik écht dacht over die beslissing.” Het zijn uitspraken die misschien onschuldig klinken, maar ze kunnen schadelijker voor je zijn dan je denkt. Wie zich situaties uit het verleden vaak opnieuw inbeeldt, lijdt misschien wel aan het zogenaamde ‘rearview mirror syndrome’ (RMS) of achteruitkijkspiegelsyndroom. En dat is niet zo onschuldig als het lijkt. “We beperken zo ons eigen potentieel in het huidige moment en de toekomst.”

We doen het allemaal weleens: mijmeren over het verleden. En meer specifiek: over dingen in het verleden die we graag anders gezien of gedaan hadden. De mens herinnert zich negatieve gebeurtenissen nu eenmaal beter dan positieve dingen - dat valt evolutionair te verklaren - en zal zich deze herinneringen dus ook vaker voor de geest halen. Op zich is dat niet zo heel erg, al kan je zo wel je eigen toekomstgeluk in de weg staan.

Comfortzone

Bij het achteruitkijkspiegelsyndroom herbeleef en herschep je het verleden voortdurend in je hoofd, vaak met andere nuances of een andere afloop. Overpeins je in extreme mate situaties die achter je liggen, dan heb je hier waarschijnlijk last van.

Journalist Anya Meyerowitz introduceert de term in het Britse magazine ‘Glamour’. Volgens haar is het geen medisch erkende aandoening, maar een term die vooral gebruikt wordt door wellnessgoeroes. Zij verwijzen met dat woord naar mensen die voortdurend naar hun verleden blijven kijken, als een soort gids voor hun toekomst. Vaak gebeurt dat grotendeels onbewust.

Veel mensen grijpen tijdens angst en stress (over de toekomst) terug naar dat comfortabele gevoel van oude denkpatronen en herinneringen. Dat is soms problematisch, in de eerste plaats omdat je het verleden simpelweg niet kan veranderen. Hoe vaak jij de herinnering van die collega die je voor schut zette ook in je hoofd blijft afspelen, er zal niets aan de afloop of gebeurtenis in kwestie veranderen. Het blijven nadenken erover geeft je een vals gevoel van controle over de situatie, terwijl je alleen maar opnieuw door de rollercoaster van emoties moet. Het resultaat: je blijft achter met een naar gevoel. Niets leuks aan dus.

Quote We geloven ten onrechte dat wie we waren, is wie we zijn. Journalist Anya Meyerowitz

Het tweede probleem bij het achteruitkijkspiegelsyndroom is mogelijks nog schadelijker. “We geloven ten onrechte dat wie we waren, is wie we zijn. Zo beperken we ons eigen potentieel in het huidige moment en de toekomst”, aldus Meyerowitz. “Zoals Hal Elrod het in zijn boek ‘The Miracle Morning’ beschrijft: ‘Statistieken tonen aan dat de gemiddelde persoon zo'n 50.000 à 60.000 gedachten per dag denkt. En het probleem is dat zo’n 95 procent van die gedachten exact dezelfde zijn als de gedachten van de dag ervoor, en de dag ervoor, en de dag ervoor. Geen wonder dus dat de levenskwaliteit van heel wat mensen dag na dag, maand na maand en jaar na jaar exact hetzelfde blijft.’”

Bekijk het als volgt: als jij voortdurend blijft terugdenken aan die keer dat je je presentatie verknalde, bevestigt je onderbewustzijn aan jezelf dat jij helemaal niets van presentaties geven bakt. Dat heeft nefaste gevolgen voor je zelfbeeld en je toekomstige zelf. Je loopt het risico dat je onzeker naar je volgende presentatie vertrekt.

In plaats van je te focussen op wat beter kon in het verleden, is het kortom nuttiger (en fijner!) om je aandacht te richten op manieren om jezelf te verbeteren in het heden en de toekomst. Skip de nostalgie, focus je op het hier-en-nu. En nog beter: geef jezelf liever een peptalk - presentatie of niet. Je zal zien hoe goed je je erdoor zal voelen.

