6 op de 10 Belgische vrouwen voelen zich onveilig op straat: deze apps geven je een veilig gevoel in nood

Nieuw onderzoek wijst uit dat vrouwen zich een stuk onveiliger voelen op straat dan mannen, en hun gsm ’s avonds het liefst zo dicht mogelijk bij zich houden. Met het winteruur in aantocht wordt de kans groter dat je weleens alleen in het donker rondloopt. Voel je je dan onveilig, dan kunnen deze vijf apps je te hulp schieten.

Als vrouw ’s avonds alleen op straat rondlopen is niet altijd een pretje. Veel Belgische vrouwen voelen zich daar niet veilig bij: 61,9 procent houdt bewust een telefoon bij de hand in het donker, ten opzichte van 40 procent van de mannen. Dat blijkt uit een studie van Axis Communications, uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope bij ruim duizend Belgen.

Dat vrouwen zich op straat onveilig voelen is zorgwekkend, maar niet verrassend. Denk maar aan het schandaal in Elsene waarbij verschillende vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht werden. Het bewijst dat waakzaam blijven geen overbodige luxe is. Zeker niet nu we dit weekend overschakelen naar het winteruur, en je dus zelfs geen nachtraaf hoeft te zijn om je plots in het donker te bevinden. We overlopen enkele apps die je een veilig gevoel geven én die je kunnen beschermen.

Life 360 ​​Family Locator

Deze populaire app is simpel, maar doeltreffend. Je creëert een ‘cirkel’, bijvoorbeeld voor je familie of vrienden. Dankzij gps, wifi en mobiel netwerk kan je op deze app dan altijd zien waar de leden van je cirkel zich bevinden. Je kan ook meldingen ontvangen zodat je weet dat een gezinslid of vriend(in) veilig op een bestemming is geraakt. Er is ook een paniekmodus die je makkelijk kan activeren, en waarmee je een melding stuurt naar de apparaten van alle leden in jouw cirkel.

De app houdt zelfs bij hoeveel kilometers en hoe snel je rijdt, zodat de hulpdiensten meteen gebeld worden als je een ongeval hebt. Hoe dan ook, Life 360 Family Locator is een makkelijke app als je je zorgen maakt om jezelf of je geliefden. Iets minder fijn voor degenen onder ons die privacy hoog in het vaandel dragen en liever niet op elk moment gelokaliseerd worden.

112 BE SOS

Via deze handige app, een initiatief van de federale overheid, kan je de hulpdiensten in België rechtstreeks bereiken. Je maakt een keuze tussen geneeskundige hulpverlening, brandweer en politie en met één druk op de knop beschikt de gekozen hulpdienst over je GPS-locatie, je naam en adres en zelfs je medische gegevens als je die hebt ingevuld.

Indien je ’s avonds alleen op straat loopt en merkt dat je achtervolgd wordt of je bedreigd voelt, kan je makkelijk de politie bellen via deze app. Naast je identiteit wordt ook elke 30 seconden jouw locatie met hen gedeeld, zodat ze weten waar je bent om je eventueel uit de benarde situatie te kunnen komen redden.

Bsafe

Deze app werkt volgens hetzelfde principe als Life 360 Family Locator. Maak een netwerk aan van vrienden of familie en jullie kunnen te allen tijde elkaars locatie zien. Druk op de SOS-knop, en iedereen in je lijst wordt meteen op de hoogte gebracht. Handig aan deze app is dat er een nepoproep zit ingebouwd, zodat je rechtstreeks kan worden 'opgebeld' zodra je je onveilig voelt.

WhatsApp Buurtpreventie

Een gewaarschuwd mens is er twee waard. Dat is het uitgangspunt van dit initiatief waarbij buurtbewoners verenigd worden in een WhatsApp-groep zodat ze samen met de politie alert kunnen zijn in hun stad, buurt of wijk voor verdachte figuren of signalen. Op die manier wordt jouw buurt veiliger en ben je vooraf op de hoogte van eventueel gevaar.

Via deze link kan je checken of er bij jou al een buurtpreventiegroep actief is.

Safone

Safone is de Belgische versie van apps zoals Life 360 en Bsafe. Hoe werkt het? Geef de bestemming van je tocht in en geef aan wie je automatisch op de hoogte wil brengen zodra je je bestemming hebt bereikt. Handig voor wie weleens dat 'ik ben veilig thuis'-berichtje vergeet te sturen. Voel je je onveilig, druk dan op de hulpknop, waarna er een luid alarm afgaat. Je ‘guardians’ zullen op de hoogte worden gebracht en je locatie zal met hen gedeeld worden.

