3 vrouwen verdedigen het vrouwenuur in Brussels zwembad: “In een zwembad kán ik geen dikke trui aan om mijn vormen te verstoppen”



Het nieuwe openluchtzwembad in Anderlecht opent op zaterdagvoormiddag één uur alleen voor vrouwen. “Iedereen moet de kans krijgen om te zwemmen”, zegt de initiatiefnemer. “En er zijn vrouwen die zich niet op hun gemak voelen in de aanwezigheid van mannen.” Tussen de bakken kritiek op Twitter klinken ook vrouwelijke stemmen die opwerpen dat zo’n vrouwenuurtje geen quatsch is. Vicky, Fran en Eveline getuigen. “Soms zwom een man ‘per ongeluk’ tegen me aan. En dan belandden zijn handen ‘per ongeluk’ op mijn borsten of billen.”