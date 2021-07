3 vrouwen over hoe coronacrisis hun zelfbeeld veranderde: “Veel kosten vielen weg. Investeren in mijn huid was een manier om mezelf te verwennen”

Als er één algemene tendens is die we uit de cijfers van onze zelfbeeld-enquête kunnen halen, dan is het wel less is more. Want we hielden het niet alleen op minder make-up (60 procent), we gebruikten ook minder haartools (40 procent), kochten minder kledij (65 procent) en gingen sneller de deur uit in joggingbroek (33 procent). Verder ontdekten we veel nieuwe tools en producten (28 procent) en bij vrouwen onder de dertig liep dat cijfer zelfs op tot 40 procent. Kortom: we waren milder voor onszelf. De volledige lijst met resultaten lees je hier.