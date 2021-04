3 jonge vrouwen vertellen hoe zij de ramadan beleven: “Het is een manier om even stil te staan bij het luxueuze leven dat we leiden”

“Ik heb me niet voorbereid en laat alles op me afkomen. Tot nu toe vind ik het een mooie ervaring.” Fien (22) doet dit jaar voor de eerste keer mee met de ramadan. Nadia (28) en Anisa (25) doen het al enkele jaren. De drie jonge moslima’s vertellen waarom het voor hen zo belangrijk is om elk jaar te vasten, waarom het veel meer is dan niet eten en drinken én hoe je hen kan steunen.

Tijdens de negende maand van de islamitische maankalender wordt er gevast tussen zonsopkomst en zonsondergang. “Ik doe al veertien jaar mee aan de ramadan”, zegt Anisa Spiessens, zaakvoerder bij To Remember. “Het is een van de vijf verplichte pijlers van de islam. Voor mij is het een periode om dichter bij God en bij mezelf te komen. Ik trek me even terug uit het gehaaste leven en probeer om, nog meer dan anders, voor anderen klaar te staan.”

Samenhorigheidsgevoel

Anisa: “Er heerst een enorm samenhorigheidsgevoel tijdens de ramadan. Samen met miljoenen andere moslims op de wereld kies je ervoor om niets te eten van zonsopgang tot zonsondergang. Je stort je volledig op zelfreflectie, bezinning, geduld en dankbaarheid. Vanmorgen moest ik kaartjes samenbinden met een fijn touwtje. Plots besefte ik hoe blij ik ben dat mijn handen en vingers precies doen wat ik wil. Hoe dankbaar ik ben voor iets vanzelfsprekends als mijn fijne motoriek. Tijdens de ramadan apprecieer ik de kleine en de grote dingen des levens meer. De heerlijke maaltijd die straks weer klaarstaat, is voor zovelen geen evidentie.”

“Tijdens de ramadan kom je niet alleen tot jezelf, je lichaam wordt ook volledig gezuiverd. Daarom vind ik het belangrijk dat er na zonsondergang gezond eten op tafel staat. Mezelf volproppen tot ik niet meer kan, doe ik niet, want dat is uiteraard niet de bedoeling van deze periode.”

Quote Ik word er blij van als mensen me succes wensen, mijn keuze respecte­ren en me steunen. Anisa Spiessens (25)

“Mensen in mijn omgeving die niet aan de ramadan meedoen, hoeven daar niet speciaal rekening mee te houden of zich anders te gaan gedragen. Maar ik word er wel altijd heel blij van als mensen me succes wensen, mijn keuze respecteren en me steunen. Ik vind het ook heel fijn wanneer mensen ervoor kiezen om eens een dagje mee te doen met mij en na zonsondergang samen onze vasten te verbreken.”

Cadeautjes via Zoom

“In normale tijden staat deze maand vol met dinertjes bij vrienden en familie. Het is één groot feest en je ziet iedereen terug. Ik vind het ongelooflijk jammer dat we de ramadan net als vorig jaar niet op de normale manier kunnen beleven. Maar we maken er het beste van in onze bubbel en zullen ook dit jaar weer de cadeautjes via Zoom uitdelen tijdens het ramadanfeest.”

“Om anno 2021 op te merken dat grote televisiezenders, radiostations en andere media de ramadan niet langer onopgemerkt voorbij laten gaan en in een positief daglicht plaatsen, vind ik heel fijn. Een heel groot deel van de bevolking vast mee, dus ik ben ervan overtuigd dat moslims zich enorm geapprecieerd en erkend voelen door deze aandacht. Vooral omdat de islam vaak negatief in de media komt, ik kan met geen woorden beschrijven hoe jammer ik dat vind.”

Fysieke reset

Ook Nadia El Makhfi doet mee aan de ramadan. “Al sinds ik dertien of veertien jaar ben. Het is een manier om mijn band met Allah nog sterker te maken en even stil te staan bij het luxueuze leven dat ik leid. Door te vasten weet je hoe armen zich voelen en ervaar je wat honger is. Je herontdekt de waarde van eten en drinken. Ook word je je meer bewust van al je ongezonde gewoontes. Deze maand is als een fysieke reset voor mijn lichaam.”

Quote Je continu veront­schul­di­gen omdat je aan het eten bent, hoeft niet. Wil je echt een steentje bijdragen? Schenk dan aan de armen. Nadia El Makhfi

“Maar vasten draait niet enkel om niet eten en drinken. Je onthoudt je tijdens deze maand ook van roddelen, vloeken en ruziemaken. Het is de bedoeling dat je tijdens het vasten ook niet slecht praat over anderen. Doe je dat wel, dan staat dat in mijn ogen gelijk aan iets eten of drinken: het verbreekt je vastperiode evengoed. Je bent je dus voortdurend bewust van zaken die je anders zou zeggen en doen zonder na te denken.”

“Het kan zijn dat vastende moslims de eerste dagen wat vermoeid rondlopen of iets minder enthousiast zijn. Just let them be. Je kan ons wel steunen door ons een fijne ramadan toe te wensen en door vragen die je hebt op een respectvolle manier te stellen. Je continu verontschuldigen omdat je aan het eten bent, hoeft niet. Wil je echt een steentje bijdragen? Schenk dan aan de armen.”

Zuiver hart

Anisa en Nadia kennen het reilen en zeilen van de ramadan inmiddels. Maar voor Fien De Smet (22), die zich begin dit jaar tot de islam bekeerde, is het de eerste keer dat ze meedoet aan de vastenmaand. “Als je een gezonde moslim bent en kan meedoen, ben je verplicht om te vasten. Het is dus logisch dat ik deelneem. Ik zie het als een mooie kans om dichter bij God te komen. Je moet de ramadan ingaan met een zuiver hart: iedereen die jou iets heeft misdaan, vergeef je, en jij vraagt zelf ook om vergiffenis. Dat vind ik een hele mooie gedachte.”

Volledig scherm Fien De Smet (22) bekeerde zich begin dit jaar tot de Islam.

“Ik heb me niet voorbereid voor deze eerste ramadan, ik laat het gewoon op me afkomen. (lacht) Mijn interesse in de islam er altijd al geweest. En ik ben al mijn hele leven bevriend met moslima’s, dus ik heb al weleens een dagje mee gevast uit solidariteit.”

“Het niet eten en niet drinken valt momenteel heel goed mee, ik heb alleen een klein beetje hoofdpijn. De tijd gaat enorm snel, heb ik de indruk. Maar het is nog maar dag twee natuurlijk. (lacht) Als bekeerling ben ik de enige in mijn familie die meedoet aan de ramadan. Het opstaan en bidden moet ik dus alleen beleven. Maar ik word op veel plaatsen uitgenodigd om ’s avonds samen het vasten te verbreken en voel me ontzettend gesteund. Dat vind ik heel mooi.”

Quote Ik was overdon­derd door de positieve reacties en steun die ik kreeg toen ik mijn hoofddoek begon te dragen. Fien De Smet (22)

“Ik vond mezelf altijd al een gelovig persoon. Ik zag mezelf ergens wel als christen, maar bleef toch met veel vragen zitten. Bij de islam vond ik op elke vraag die ik had een antwoord. Ik vind het een heel duidelijk geloof. Daarom besliste ik mij te bekeren. Vrij snel erna ben ik een hoofddoek beginnen te dragen. Ik was overdonderd door de positieve reacties en steun die ik kreeg. Ook mijn mama stond vanaf het begin achter mijn keuze. Ze heeft nooit een probleem gehad met mijn geloof. Mijn familie houdt er ook rekening mee om niet te eten in mijn bijzijn, maar ik zou daar geen probleem mee hebben. Ik weet waarom ik vast en voel geen drang om te eten of drinken.”

