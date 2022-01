3 grote dames in het Belgische voetbal: een Red Flame, topscheids en voetbaljournaliste. “Het blijft een wereld vol testosteron”

Hoe jij de feestdagen beleeft hangt af van jouw persoon­lijk­heids­ty­pe: “Ook introver­ten kunnen life of the party zijn”

Met de feestdagen in aantocht hollen we van kerstaperitief naar etentje naar eindejaarsreceptie. De ene vindt al die sociale gelegenheden geweldig, de ander kruipt na een lange dag liever in de zetel met een goed boek. Dat heeft alles te maken met hoe introvert of extravert je bent. Twee psychologen leggen uit wat een gezonde dosis me-time is voor elk type en hoe je jouw grenzen bewaakt in deze drukke periode. “Of je introvert of extravert bent, is voor een stuk erfelijk bepaald”

16 december