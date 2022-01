3 grote dames in het Belgische voetbal: een Red Flame, een topscheids en een voetbaljournaliste. “Het blijft een wereld vol testosteron”

Geen slappe theekrans­jes: Barbara, Dominique en Sofie zitten bij een stoere vrouwen­club. “Van seks tot beharing, in de kleedkamer is alles bespreek­baar”

Vrouwenclubs die het feminisme levend houden, zo zijn er ook in Vlaanderen een aantal. En dan hebben we het niet over wollige bijeenkomsten waar macraméwerkjes en tupperwaredozen worden bestoeft, maar over straffe madammen met een passie. Ze roken sigaren, gooien stokken en rokken in de lucht en vechten samen op rolschaatsen voor de overwinning. “Dankzij de vrouwenclub durf ik dingen te doen die ik anders nooit zo doen.”

