2 Belgen over hun coming out: “Ik was altijd jaloers op mooie vrouwen. Later bleek dat ik die vrouwen vooral zélf heel aantrekkelijk vond”

Mechelen Pink Devils kloppen politici voor Coming Out Day

10 oktober De Pink Devils hebben zondag in sporthal IHAM de vloer aangeveegd met een ‘2800love’-team van de Mechelse politiek. Het werd 3-6. Zwaar tilden die laatste daar niet aan: bedoeling was ‘Coming Out Day’ onder de aandacht te brengen. “Het is belangrijk om in je stad te kunnen zijn wie je bent”, aldus de initiatiefnemende gemeenteraadsleden Pia Indigne en Thijs Verbeurgt.