1 op de 7 studenten start met zelfverwonding. “Er wordt nog te vaak gedacht dat ze enkel aandacht zoeken”

Een op de zeven studenten start met zelfverwonding tijdens zijn of haar studententijd. In totaal gaat het in Vlaanderen over meer dan 15.000 studenten. Dat blijkt uit onderzoek van KU Leuven. “Het taboe en stigma rond zelfverwonding is nog heel hoog”, zegt psycholoog en onderzoeker Glenn Kiekens.

Aan de hand van online vragenlijsten heeft de KU Leuven proberen in kaart te brengen hoe groot het fenomeen rond zelfverwonding is. De onderzoekers hebben vooral gekeken naar wie risico loopt om zichzelf te verwonden, waarom en wanneer ze het doen. De studie dateert van de periode tussen 2014 en 2018.

Uit de resultaten blijkt dat een op de zeven studenten start met zelfverwonding tijdens zijn of haar studententijd. In die groep zitten wat gradaties: het gaat zowel om studenten die slechts eenmalig ‘experimenteren’ met zelfverwonding als om studenten die de stap frequenter zetten. Zeven procent van de studenten geeft aan dat ze zichzelf frequenter verwonden: het gaat dan om minstens vijf keer in het afgelopen jaar.

Quote De studenten­tijd wordt nog steeds voorge­steld als ‘de tijd van je leven’, als dat dan niet zo blijkt te zijn, kan dat hard binnenko­men. Onderzoeker Glenn Kiekens

“De cijfers betekenen dat we het fenomeen absoluut ernstig moeten nemen”, zegt onderzoeker Glenn Kiekens. “Er wordt nog te vaak gedacht dat mensen die zichzelf verwonden ‘enkel aandacht zoeken’, maar dat is niet het geval. Het is vooral een signaal dat iemand het moeilijk heeft en een manier om met negatieve emoties en gedachten om te gaan. Ouders en vrienden raad ik aan op een open manier te luisteren en het gesprek aan te gaan, en indien nodig de stap naar professionele hulp te vergemakkelijken.”

Wie de studenten zijn die zichzelf verwonden, is moeilijk eenduidig vast te stellen. Het gaat zowel over jongvolwassenen die stress of psychische problemen ervaren, een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt of een gebrek aan sociale steun voelen. “De studententijd wordt nog steeds voorgesteld als ‘de tijd van je leven’, als dat dan niet zo blijkt te zijn, kan dat hard binnenkomen.”

Evenveel jongens als meisjes

Wat wel uit de cijfers op te maken valt, is dat tussen de eerste gedachten aan zelfverwondering en het effectief doen, slechts één tot dertig minuten tijd zit. “Daarom is het belangrijk om verder te onderzoeken wat de hoogrisicomomenten zijn: wanneer in het dagelijkse leven zet een persoon de stap naar zelfverwonding?”, stelt Kiekens. Een bijkomend onderzoek naar die vraag loopt op dit moment.

Verder toont de studie dat het een vrijwel gelijk aantal mannen en vrouwen is die zichzelf verwondt. “Het is dus een misvatting dat vrouwen zichzelf meer zouden verwonden dan mannen.”

Bijna de helft van de studenten heeft depressieve gevoelens

Onderzoekers aan de UAntwerpen vragen eveneens aandacht voor het mentaal welbevinden van studenten. Een bevraging bij ruim 2.200 jongeren die in Antwerpen studeren, resulteerde in zorgwekkende cijfers: 45 procent van de studenten had te kampen met depressieve gevoelens en 42 procent van de studenten voelde zich meestal of (bijna) altijd geïsoleerd van anderen.

Socioloog Nina Van Eekert van de UAntwerpen ging naar aanleiding van de bevraging ook in gesprek met studenten. “Tijdens de coronaperiode hadden voornamelijk de beperking in vrijheid qua sociaal contact en het slepende gevoel van de pandemie een negatief effect op het mentaal welbevinden van studenten”, stelt Socioloog Nina Van Eekert van de UAntwerpen vast.

Van Eekert hoopt dat mentaal welbevinden een kernthema blijft in het hoger onderwijs. “De coronapandemie zette dit thema bruut op de maatschappelijke en universitaire agenda, maar het onderwerp moet en zal relevant blijven. We moeten onze studenten wapenen tegen een maatschappij en een arbeidsmarkt waarin mentaal welbevinden steeds meer uitgedaagd wordt. Studeren is meer dan kennisreproductie alleen.”

