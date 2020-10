1 op de 20 Vlamingen twijfelde ooit aan zijn/haar/hun gender

Vroeger was er veel taboe rond transgenders. Gelukkig wordt dat steeds meer opengebroken: acht op de tien Vlamingen vinden dat transseksualiteit bespreekbaarder geworden is. Toch is er nog veel werk aan de winkel, want 11 procent vindt ‘het niet kunnen’. Dat toont een nieuwe studie van iVox aan, die werd uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ met presentatrice Tess Goossens.

Gender is een spectrum

Dat er meer is dan ‘man’ of ‘vrouw’ is voor veel Vlamingen nog onbekend. Al beseffen we gelukkig steeds meer dat we niet krampachtig moeten vasthouden aan de traditionele hokjes. Volgens een rondvraag bij 1.000 Vlamingen begrijpt 80 procent dat iemand zich niet helemaal ‘man’ of ‘vrouw’ voelt. Ongeveer één op de twintig bevraagde Vlamingen heeft zelf al eens aan zijn of haar eigen gender getwijfeld. De helft van de Vlamingen stelt dat gender - ofwel het gevoel ‘man’, ‘vrouw’ of iets anders te zijn - niet zwart-wit is, maar eerder een spectrum.

Is iedereen (tenminste een beetje) biseksueel?

Wat betreft seksuele voorkeur denkt de helft dat het kan veranderen. Drie op de vijf vermoeden dat je geboren wordt met je seksuele voorkeur. Bij de overgrote meerderheid (88 procent) is er geen haar op het hoofd dat eraan twijfelt dat biseksualiteit bestaat. Bijna een derde van de Vlamingen geeft bovendien zelfs aan dat iedereen (tenminste een beetje) biseksueel is. 17% is echter van mening dat biseksualiteit meestal om een fase gaat.

Transseksualiteit

Terwijl 80 procent stelt dat er nog steeds een taboe rond transgenders hangt, zeggen evenveel Vlamingen dat transseksualiteit steeds bespreekbaarder wordt. Vier op de tien Vlamingen denken dat onze maatschappij toleranter is geworden tegenover transgenders. Toch zou 22 procent zich ongemakkelijk voelen als een goede vriend zich outte als transgender. Een vijfde geeft ook aan dat ze hun gedrag zouden aanpassen in de omgang met een transgender.

Ongeveer drie op de vijf Vlamingen (58%) gaat er vanuit dat geslachtsverandering noodzakelijk is om echt transgender te zijn. De meerderheid denkt dat transgenders zich beter voelen na zo'n geslachtsverandering. De helft geeft dan ook aan dat mutualiteiten zouden moeten bijdragen aan de kosten van een geslachtsoperatie. 61 procent vindt dat er meer aanspreekpunten moeten zijn voor transgenders, en 80 procent zou geïnteresseerd zijn in het kijken naar een reportage over transgenders op TV. Ongeveer 11 procent van de Vlamingen vindt transseksualiteit niet kunnen. Vooral mannen en jongeren geven dit aan.

Wat met kinderen?

Meer dan drie op de vijf Vlamingen met kinderen zou het kunnen aanvaarden mocht zijn of haar kind van geslacht willen veranderen. De helft van de Vlaamse ouders vindt het niet erg moest zijn of haar kind zich outen als transseksueel. Ouders zijn echter meer aanvaardend wat betreft biseksualiteit en homoseksualiteit. En wat als een kind effectief van geslacht wil veranderen? 7 op de tien zou hiermee akkoord gaan. Een derde van de ouders vindt het tot slot belangrijk om soms te praten met hun kinderen over transseksualiteit.

Wat met de partner?

Bijna de helft van de Vlamingen die een partner hebben (46 procent) zou het kunnen aanvaarden mocht hun partner van geslacht willen veranderen. Vooral mensen die zelf al eens aan hun eigen gender hebben getwijfeld geven vaker aan dit te kunnen aanvaarden. Een iets lager percentage (39 procent) blijft bij hun partner mocht die zich outen als transgender. De helft zou zich hierover wel schamen tegenover de buitenwereld.

De rol van de media

De meerderheid van de Vlamingen (84 procent) is akkoord over de belangrijke rol van de media in het doorbreken van de taboes rond transgenders. Bijna de helft is van mening dat de media meer aandacht moeten spenderen aan het brengen van informatie rond transseksualiteit. Denk aan programma’s die speciaal gericht zijn op het informeren rond transseksualiteit, of het vertegenwoordigen van transseksualiteit in soaps, series, ...

Zondagavond gaat Tess Goossens dieper in op deze cijfers, samen met professor Piet Hoebeke, uroloog aan UZ Gent. ‘Love, Sex en Drama’, elke zondag van 19 tot 21 uur.

