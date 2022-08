Zó geliefd is hij dus: meegereisde Real-fan net niet in tranen nadat Thibaut Courtois hem... zijn broek cadeau geeft

Buitenlands voetbal Het unieke karakter van Re­al-coach Ancelotti, eerste trainer met een landstitel in 5 topcompeti­ties: “Diep vanbinnen is hij een teddybeer”

Een Lambrusco. Prosciutto crudo. Parmigiano Reggiano. Shotjes grappa. En humor. Héél véél humor. Carlo Ancelotti (62) is een aangename gast aan een tafel en in een kleedkamer. De Italiaanse topcoach heeft bij Real Madrid voor een primeur gezorgd. Hij is de eerste vijfsterrenchef, met een landstitel in elk van de vijf topcompetities. Aan de hand van getuigenissen van Zlatan, Ronaldo en Maldini serveren wij u een inzicht in ‘Carletto’, pragmaticus, teddybeer, fijnproever en komiek. Ancelotti: “Ooit zei ik tegen Beckham: ‘Als we nu niet weg zijn, zorg ik ervoor dat de Spice Girls aan een reünietour beginnen’.”

30 april