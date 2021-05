“Zinedine Zidane stapt per direct op als coach van Real Madrid”

La Liga Messi ontketend in Mestalla! FC Barcelona doet nog mee in titel­strijd na héérlijke vrije trap van ‘de Vlo’

3 mei Ook FC Barcelona doet nog (volop) mee in de strijd om de titel in La Liga. Nadat Barça donderdagavond pijnlijk onderuitging thuis tegen Granada en na de pauze in Valencia verdiend op achterstand kwam, lachten ze in Madrid in het vuistje. Maar dat was buiten ene Leo Messi gerekend. Een penalty ging er nog moeilijk in, een vrije trap was een koud kunstje. Tussendoor had ook een herboren Griezmann gescoord. Barça komt zo weer op gelijke hoogte van Real en op 2 punten van Atlético.