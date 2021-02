Zinédine Zidane reageert op de blessure van Eden Hazard: “Hij heeft het zeer moeilijk, dit is brute pech”

Tijdens de persbabbel van Zidane in aanloop naar de wedstrijd tegen Huesca ging het al snel over de kapitein van de Rode Duivels. “We willen Eden zien zonder problemen, zonder blessures”, begon Zidane. “Wat kan ik zeggen? Het is in de eerste plaats erg ingewikkeld voor hem. Hij wil gewoon goed zijn en voor Real Madrid spelen. Hij heeft het zeer moeilijk op dit moment. Dit is brute pech. Op een dag zullen we hem blessurevrij zien spelen. Ik hoop dat het zo snel mogelijk zal zijn, na de blessure die hij nu heeft. Ik hoop dat hij over drie weken weer kan spelen.”