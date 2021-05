Zijn ‘Beckham’-bijnaam is hij kwijt: de metamorfose van genie Yannick Carrasco, straks kampioenenmaker bij Atlético?

Estadio Metropolitano, 21 november 2020. Yannick Carrasco kijkt nog even op zij, maar niet meer achterom. De balstreling is geniaal. Met een simpel tikje zet hij de ver uitgelopen Marc-André Ter Stegen, doelman van Barcelona, helemaal te kijk. Panna. Met zijn rechter plaatst hij vervolgens de bal vanop 30 meter in het lege doel. Carrasco beslist de topper in La Liga. Onder andere in deze kolommen verschijnt er een groot artikel voor de viersterrenprestatie van ‘El Talisman’, de donder en de bliksem van Atlético.