Zidane wil Hazard zaterdag speelminuten geven en ontkent gerucht als zou Ronaldo terugkeren

Real Madrid speelt morgen (om 16u15) tegen Elche in La Liga. De hoofdstedelingen zijn derde in La Liga, op acht punten van stadsgenoot en leider Atlético. Met minder dan een zege tegen de laagvlieger kan Real niet tevreden zijn.

Het is in elk geval de bedoeling dat Hazard z’n ploeg zal helpen. “Het is de bedoeling dat Eden Hazard en Sergio Ramos minuten krijgen morgen. We zijn blij dat ze terug zijn en zijn beschikbaar om te spelen”, zei Real-coach Zidane op zijn persbabbel in aanloop naar de match. “Eden heeft een lange blessure gehad, iets wat hem nog nooit is overkomen, waarna hij ook geteisterd werd door kleine kwaaltjes. Maar hij heeft nog enkele jaren contract hier en eens hij fit is, zal hij knallen.”

Hazard blesseerde zich op 3 februari aan de lies. Toen werd gewag gemaakt van een revalidatieperiode van 4 tot 6 weken. Even leek het erop alsof de Rode Duivel sneller zou terugkeren, maar dat was wishful thinking. De Rode Duivel kreeg een kleine terugval in zijn herstel. Ramos werd dan weer op 6 februari geopereerd aan de meniscus. Op 16 maart speelt Real Madrid de belangrijke terugwedstrijd in de achtste finale in de Champions League tegen Atalanta. Zidane zal het duo goed kunnen gebruiken.

Zidane ontkent Ronaldo-gerucht:

Zidane ging op het persmoment ook in op de geruchten als zouden Real en Cristiano Ronaldo (36) open staan voor een hereniging. Volgens Marca ‘missen’ de twee elkaar en zou er al contact zijn geweest met Ronaldo’s zaakwaarnemer Jorge Mendes. Zidane: “We weten allemaal wat voor een geweldige speler Ronaldo is, wat hij allemaal voor Real heeft betekend en hoe we hem hier op handen dragen. Hij heeft hier geschiedenis geschreven en het is een fantastische speler. Maar hij staat nu onder contract bij Juventus en over wat de media allemaal over hem schrijven kan ik verder weinig kwijt. Hij is momenteel speler van Juventus, dat heb ik maar te respecteren.” Ronaldo ligt nog tot 2022 onder contract in Turijn.

