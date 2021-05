Zidane neemt het op voor Hazard: “Eden zal strijden voor Real” - Ramos wéér geblesseerd

“Eden heeft zijn excuses aangeboden en heeft daar goed aan gedaan. Het was niet zijn bedoeling om iemand te kwetsen. Hij is een Real Madrid-speler en hij gaat strijden voor Madrid”, nam Zidane zijn speler in bescherming. “Wat gebeurd is, is gebeurd. Laat ons concentreren op het voetbal. Eden weet wat hij moet doen op het veld en hij gáát het ook doen. Het klopt dat we nog niet de Hazard gezien hebben die de mensen willen zien. Maar ik denk dat hij het gaat halen. Het is ingewikkeld door wat er allemaal is gebeurd, maar hij ligt hier onder contract en wil hier slagen. Ik hoop dat hij snel kan laten zien wat een speler hij is.”