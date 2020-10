Zidane neemt Hazard op in zijn Champions League-selectie voor match tegen Gladbach

La Liga Zie wie we daar hebben: Eden Hazard in selectie Real Madrid. Vanavond ook zijn rentree?

30 september Driewerf hoera. Eden Hazard (29) is opgeroepen door Zinédine Zidane. Mogelijk maakt Hazard vanavond speelminuten in de competitiewedstrijd tegen Valladolid (21.30u, live op Eleven). Hazard miste na de vakantie de wedstrijdselecties tegen Denemarken en IJsland met de nationale ploeg en tegen Sociedad en Betis met Real Madrid. Is de enkelblessure voltooid verleden tijd?