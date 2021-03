Zidane: “Het is de bedoeling dat Hazard morgen minuten krijgt”

Het is in elk geval de bedoeling dat Hazard z’n ploeg zal helpen. “Het is de bedoeling dat Eden Hazard en Sergio Ramos minuten krijgen morgen. We zijn blij dat ze terug zijn en zijn beschikbaar om te spelen”, zei Real-coach Zidane op zijn persbabbel in aanloop naar de match. “Eden heeft een lange blessure gehad, iets wat hem nog nooit is overkomen, waarna hij ook geteisterd werd door kleine kwaaltjes. Maar hij heeft nog enkele jaren contract hier en eens hij fit is, zal hij knallen.”