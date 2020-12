Zidane: “Eden Hazard zal minuten krijgen tegen Elche”

La Liga De maat is vol voor Griezmann nadat hij zou lijden onder ‘terreurbe­leid’ van Messi: “Leo weet dat ik veel respect voor hem heb”

24 november Bij FC Barcelona zit de klad er zwaar in. Nadat Lionel Messi vorige week zijn ongenoegen publiekelijk uitte, laat ook Antoine Griezmann van zich horen in een poging de rangen te sluiten. De Franse aanvaller, in niets nog te vergelijken met de topspits van bij Atlético, reageert op een uitspraak van Eric Olhats, zijn oom en gewezen makelaar. Die zei dat Griezmann lijdt onder Messi’s “terreurbeleid” in Camp Nou.