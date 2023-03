‘Zaak-Negreira’ beroert: Real Madrid zet aanval in op FC Barcelona, ex-ref slaat hard terug naar preses Pérez

La LigaHet spel zit op de wagen in La Liga nu FC Barcelona door het parket is aangeklaagd in de ‘zaak-Negreira’. Dat is een ex-scheidsrechtersbaas die in de zak van Barça zou gezeten hebben. Real denkt aan stappen tegen de huidige competitieleider en bracht op zijn eigen tv-station een video rond controversiële beslissingen van ex-ref Clos Gómez in het voordeel van FC Barcelona. Tot woede van een andere ex-ref, Iturralde González. Hij doet op zijn beurt een boekje open over Real en zijn voorzitter Florentino Pérez.

De valse eurobiljetten met daarop ‘MAFIA$’ vlogen gisteravond in het rond in San Mames, thuishaven van Athletic Bilbao waar FC Barcelona een felbevochten 0-1 uit de brand sleepte. Xavi, na de match: “Het verbaasde me om te zien hoe vijandig de Bilbao-fans waren. Het is gevaarlijk voor onze maatschappij wanneer er voortijdig veroordeeld wordt.” De blaugrana worden beschuldigd van het omkopen van José Maria Enriquez Negreira, die tussen 1994 en 2018 vicevoorzitter was van de technische scheidsrechterscommissie bij de Spaanse bond.

Koren op de molen van de eeuwige rivaal Real Madrid, dat gisteren snel een raad van bestuur belegde om te zien welke acties tegen FC Barcelona te nemen. De club wil alvast getuigen in de zaak. Via Real Madrid Television (RMTV) wakkerde ‘de Koninklijke’ het vuur nog wat aan. In het programma ‘Hoy Jugamos’ werd een video getoond rond Carlos Clos Gómez, een ex-scheidsrechter die nu VAR-projectleider is in Spanje. Een filmpje waarin te zien zou zijn hij hoe Clos Gómez Real systematisch benadeelde.

Een video die dan weer alles behalve naar de zin was van Itturalde González, eveneens ex-scheidsrechter (1995-2012) en nu actief in de media bij Cadena SER. Hij stelt dat Florentino Pérez, de toenmalige en ook huidige voorzitter van Real Madrid, in het seizoen 2010/2011 hem na een 6-1-zege tegen Deportivo in een apart kamertje sommeerde. Daar kreeg Itturalde González te horen dat hij “voor Real moet fluiten zoals hij dat voor FC Barcelona doet”. González: “Ik vroeg hem of hij een grap maakte en vertelde hem dat het gesprek voorbij was. Ik heb het gemeld bij de scheidsrechterscommissie, omdat ik het heel serieus nam. Maar aan die zaak werd geen gevolg gegeven. Dat ze dit maar eens onderzoeken bij RMTV. Ik zal hun werk makkelijker maken: begin bovenin.”

Itturalde González minimaliseert de zaak-Negreira ook. “De grote misvatting is dat Enríquez Negreira geen macht of invloed over scheidsrechters had, zoals dat nu naar buiten wordt gebracht in sommige communiqués.” Een duidelijke verwijzing naar de berichtgeving van Real. “De reportage van Real Madrid tv over Clos Gómez is een club die beweert de beste ter wereld te zijn, onwaardig. Schandalig. Ik steek mijn hand in het vuur voor Clos Gómez, maar niet voor degene die de reportage heeft gemaakt. Dat is een verrader. Clos Gómez is een integer persoon. Hij heeft -zoals elke ref- vele fouten gemaakt. Maar het getuigt van heel weinig fatsoen om net nu alleen zijn fouten tegen Real naar buiten te brengen.”

De reactie van Real liet niet op zich wachten. In een nieuwe video wordt nu ook de aanval op Itturalde González ingezet. Met fouten die hij gemaakt zou hebben in het voordeel van Barça in een door Real verloren Clásico. “Dit is Iturralde González, de scheidsrechter die eindelijk zijn masker heeft afgezet en zich nu toespitst op het aanvallen van Real Madrid vanuit de media”, aldus RMTV. In de video ook de statistiek dat Real onder Iturralde González ‘slechts’ 30 keer won, 5 keer gelijk speelde en 14 keer verloor. Met 110 gele en 10 rode kaarten.

Wat is de ‘zaak-Negreira’? Het Spaanse parket opende in de lente van vorig jaar een onderzoek, nadat de fiscus melding had gemaakt van verdachte geldstromen. Volgens het parket heeft de club in totaal 7,3 miljoen euro betaald aan José Maria Enriquez Negreira, die tussen 1994 en 2018 vicevoorzitter was van de technische scheidsrechterscommissie bij de Spaanse Voetbalbond RFEF. De betalingen werden uitgevoerd aan het bedrijf Dasnil 95, tussen 2001 en 2018. De club zelf ontkent de feiten en zegt dat het bedrijf betaald werd voor scheidsrechterlijk advies. Op strafrechtelijk vlak riskeren de beschuldigden - met ex-voorzitters Josep Maria Bartomeu (2014-2020) en Sandro Rosell (2010-2014) als grootste namen - in deze zaak celstraffen van zes maanden tot vier jaar. Als de club schuldig wordt bevonden, kan dat dan weer leiden tot opschorting van de activiteiten of volledige ontbinding van de vennootschap. Op sportief vlak lijkt Barça buiten schot te blijven: omdat de feiten meer dan vijf jaar geleden gebeurd zijn, beschouwt La Liga de zaak als verjaard. Maar UEFA en FIFA kunnen daar anders over oordelen en FC Barcelona uitsluiten van Europees voetbal. Volledig scherm Enriquez Negreira, gewezen vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie die in de zak van Barça zou gezeten hebben. © rv / PN