Xavi neemt in tranen afscheid van Al Sadd om morgen grote rentree te maken bij Barcelona

La LigaAl Sadd is akkoord: Xavi (41) mag terugkeren naar FC Barcelona. De ex-middenvelder ziet daarmee zijn droom in vervulling gaan om hoofdcoach te worden bij de Catalanen. Xavi volgt er de ontslagen Ronald Koeman op en nam (in tranen) afscheid van Al Sadd. Volgens Mundo Deportivo zou Barcelona vijf miljoen euro betalen om tegemoet te komen aan de helft van de opstapclausule in het contract. De andere helft wordt gecompenseerd via acte de présences van Xavi zelf in Qatar.

Xavi had al aangegeven bij Barcelona aan de slag te willen als coach, maar zijn contract in Qatar liep nog door. Toch ging Al Sadd overstag: “We hebben een akkoord bereikt na betaling van de afkoopsom in zijn contract. We zijn ook een samenwerking overeengekomen met Barcelona voor de toekomst. Xavi is een belangrijk onderdeel van de historie van Al Sadd en we wensen hem veel succes”, aldus de Qatarese club.

Mundo Deportivo beweert te weten hoe de vork in de steel zit betreffende die afkoopsom. Zo zou Barcelona met vijf miljoen euro de helft van de opstapclausule betalen. De andere helft wordt goedgemaakt doordat Xavi zelf in de toekomst verscheidene commerciële daden, zoals promotie-evenementen, zal verrichten in Qatar.

“Xavi heeft ons een paar dagen geleden laten weten dat hij de wens had om per direct aan de slag te gaan in Barcelona, vanwege de kritieke situatie van ‘zijn’ club. Wij hebben daar begrip voor en hebben besloten zijn overgang niet in de weg te staan. Xavi en zijn familie blijven hier altijd welkom", klinkt het ook nog bij Al Sadd.

Inmiddels zijn beelden opgedoken van een afscheidsmaal van Xavi met de spelers en staf van Al Sadd. De coach kon zijn tranen niet bedwingen. Xavi zet na het afscheid meteen koers naar Spanje. De verwachting is dat Xavi morgen wordt voorgesteld in Barcelona en vanaf maandag de trainingen zal leiden.

De 41-jarige Xavi zal bij FC Barcelona de onlangs ontslagen Ronald Koeman opvolgen. Barça heeft via de officiële kanalen nog niets bekendgemaakt. Xavi speelde vanaf 1998 tot 2015 bij Barcelona, waarna hij naar Al Sadd vertrok. Na een paar seizoenen ging hij daar als trainer aan de slag.

FC Barcelona staat negende in La Liga en wist slechts vier van de eerste elf duels te winnen. In de Champions League heeft de club na twee zeges op Dinamo Kiev plaatsing voor de volgende ronde nog wel in eigen hand.

Volledig scherm © AFP