Xavi kan niet geloven dat Barcelona match niet mag uitstellen na coronagolf: “Dit is belachelijk"

"Het is belachelijk dat we zondag gewoon moeten voetballen", foeterde Xavi. "Als je een beetje gezond verstand hebt, weet je dat dit duel niet kan doorgaan. Ook Mallorca mist veel spelers door het coronavirus. De regels in Spanje zijn echter streng, zeer streng.” Barcelona mist zeventien spelers, waarvan acht door corona: Alba, Balde, Alves, Gavi, Dembélé, Coutinho, Abde en Dest. Umtiti en Lenglet testten in extremis nog negatief, al is het maar de vraag of zij ook wedstrijdfit zullen zijn.