Witte rook: geen operatie voor Eden Hazard, Lieven Maesschalck zal Rode Duivel begeleiden bij herstel

“We zullen de komende dagen beslissen over een operatie van Eden”, vertelde Zinédine Zidane dinsdagavond op de persconferentie na de partij tegen Atalanta. Hoe meer uren verstreken, hoe meer Madrid toch weer ging twijfelen aan de efficiëntie van een chirurgische ingreep. Immers, steeds meer door de club geraadpleegde specialisten vonden geen wetenschappelijk bewijs tussen het titanium plaatje in de rechter enkel van Hazard en de resem spierblessures. Daarom rezen de twijfels of het raadzaam is om voor een derde keer in de carrière van Hazard in de bewuste enkel te snijden.