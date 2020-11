Wat een invalbeurt! Messi helpt Barça met twee goals in helft aan volle buit tegen Betis

Messi zou wat last gehad hebben aan de enkel en Koeman begon daarom met Fati en Griezmann in de spits. Allebei waren ze ook snel gevaarlijk, maar het was Dembélé die de ban brak met een stevige pegel. Betis kon er een kopbalkans van Carvalho tegenover stellen. Toch was de beste kans nog voor Barça, maar Bravo redde een strafschop van Griezmann. Al de vierde penaltymisser op rij voor de Fransman. Om het helemaal zuur te maken voor de wereldkampioen, maakte Sanabria er vlak voor rust 1-1 van.

Volledig scherm © AFP

Fati bleef in de kleedkamer en Messi viel in. De Argentijn had ook meteen een impact. Eerst wipte hij slim over de bal, waardoor Griezmann makkelijk voor 2-1 kon zorgen. En op het uur scoorde de ‘Vlo’ zelf de 3-1 vanaf de stip. Mandi had zijn arm gebruikt om de bal van de lijn te werken en kreeg meteen rood. Betis moest het met een mannetje doen, maar kwam toch nog op 3-2 via de ingevallen Loren.

Nog even bibberen voor Barça? Neen, want met zijn tweede van de vooravond klaarde Messi de klus. Nadat ook Pedri nog zijn doelpuntje meepikte, eindigde het op 5-2 in Camp Nou. Een overwinning die Barça deugd zal doen. Na de interlandbreak wacht de topper tegen Atlético.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.