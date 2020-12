Wague (ex-Eupen) vreest voor carrière na ‘knee shattering crash’, Barcelona houdt rekening met negen maanden inactiviteit

La LigaKent u Moussa Wague nog? De 22-jarige Senegalees maakte in de zomer van 2018 nog de plotse overstap van Eupen naar Barcelona voor vijf miljoen euro, nu komt zijn carrière in het gedrang na een horrorblessure in Griekenland.

A knee shattering crash into the goalpost, noemen ze het in Engelstalige media. De beelden zelf zijn ook al niet zo fraai. Moussa Wague - goed voor zes wedstrijden en iets meer dan vierhonderd minuten in het shirt van Barcelona - deed op uitleenbasis bij PAOK Saloniki zijn uiterste best om een bal in extremis van de lijn te vegen.

De rechtsback liep met hoge snelheid terug naar het eigen doel om met gevaar voor lijf en leden een doelpunt van Aris Saloniki te voorkomen. Wague slaagde in zijn opzet, maar raakt bij zijn sliding naar de bal ongemeen hard de paal met zijn rechterknie.

De Senegalees moet volgens sommige berichten vrezen voor het einde van zijn carrière. Moederclub Barcelona stuurde al een medisch statement de wereld in omtrent de blessure. “Moussa is zaterdagochtend geopereerd door Dr. Ramon Cugat in Barcelona om de ligamenten aan zijn knieschijf te reconstrueren.”

“Wague scheurde ook zijn achterste kruisbanden bij zijn actie, die we conservatief (lees: zonder operatie) proberen te behandelen. Hij zal wellicht negen maanden out zijn en verblijft in die periode in Barcelona onder toezicht van de club.”

Volledig scherm © BELGA