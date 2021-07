Waarom Lionel Messi, de beste speler ter wereld, al twee weken zonder club zit

La Liga Hazard kostte Real Madrid 40.000 euro... per minuut

22 mei Eden Hazard is zeker niet aan zijn beste seizoen ooit bezig. De Rode Duivel lag meer in de lappenmand dan hem, en Real Madrid, lief was en maakte dus niet al te veel minuten. Het Spaanse AS berekende dat Hazard maar liefst 40.000 euro kost... per gespeelde minuut.