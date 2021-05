Vreugdetranen bij mama Carrasco na titel Atletico: “Yannick zal zijn huidige vorm ook voor België willen tonen”

De terugkeer van Carrasco uit China naar Atletico begin vorig jaar is uitgedraaid op een schot in de roos. Zeker dit seizoen ‘ontplofte’ Carrasco op het eind van het kampioenschap, met vier goals en zes assists in de laatste negen matchen. Op een heel seizoen in La Liga trof hij zes keer raak en gaf hij tien beslissende passen. Zijn laatste assist zaterdag thuis voor de gelijkmaker tegen Valladolid bleek eens te meer cruciaal, net als de winning-goal van Luis Suarez gezien achtervolger Real in blessuretijd alsnog won.