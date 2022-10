Volgspot op Eden Hazard: zo vierde hij de goals van zijn ploegmaats tegen Barcelona

LaLiga “De ene deur gaat dicht, maar een andere gaat open”: krijgt Hazard een ‘nieuwe rol’ bij Real?

Nieuw seizoen, nieuwe kansen voor Eden Hazard (31) bij Real Madrid. Volgens de Spaanse (en Madrileens gezinde) sportkrant AS wil de technische staf de Rode Duivel nog meer gaan inzetten als ‘valse 9' wanneer Karim Benzema, de echte 9 zeg maar, rust krijgt in een seizoen dat erg slopend belooft te worden. AS heeft het over een ‘nieuwe rol’, maar zo nieuw blijkt die rol niet te zijn.

