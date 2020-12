Vintage Real tegen Bilbao: Courtois redt de meubelen met wereldsave in slotminuut, waarna Benzema aan de overkant het licht uitdoet

La LigaEen wereldsave van Courtois gevolgd door een countergoal van Benzema in de slotminuut. Beter kan je een wedstrijd van Real Madrid dezer dagen niet samenvatten. Van een crisissfeertje bij de Koninklijke naar gedeeld koploper in La Liga.

Een cadeautje was het van Raul Garcia. Na nog geen dertien minuten was de Bask zo dom om al zijn tweede gele kaart te pakken. Real kon een hele match van kat-en-muis doen met tien Bilbao-spelers, al liep dat niet echt zoals gehoopt. De Basken deden het namelijk goed met z’n tienen.

De Koninklijke had het in het Estadio Alfredo Di Stefano dan ook niet makkelijk om het slot op de deur open te breken bij de bezoekers. Op slag van rust dan toch Kroos. De Duitser poeierde een aflegger in de benedenhoek. Courtois was na 45 minuten omzeggens werkloos gebleven.

Volledig scherm © AP

De vraag was of Real na de pauze de voorsprong zou uitdiepen. Dat mocht je toch verwachten, niet? Met de ploeg van Zidane weet je het dezer dagen nooit en dat werd vroeg in de tweede helft plots nog maar eens duidelijk. Mendy liet een breedtepass door z’n benen schieten, Capa stelde in twee tijden gelijk.

Het was zeker geen fletse match van de Spaanse kampioen, maar bij Bilbao beschikten er een paar over drie longen om alles dicht te lopen. Gelukkig zijn er ook standaardfases. Carvajal dropte een kort genomen hoekschop op het hoofd van Benzema: 2-1. Klus geklaard.

Nog niet helemaal, want het venijn zat ‘m nog serieus in de staart. Courtois moest in de slotminuut plots nog een wereldsave uit z'n mouwen schudden. Op de daaropvolgende counter zette Benzema de kroon op het werk met z'n tweede. Er zijn nog zekerheden in het leven. Real komt trouwens naast Sociedad en Atlético aan de leiding.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

