Vinicius niet geschorst na rode kaart, Valencia misnoegd na sanctie: “Oneerlijk en onevenredig”

Gerechtigheid. De rode kaart die Vinicius in Valencia kreeg, is ongedaan gemaakt. De Braziliaan werd zondag racistisch bejegend en kreeg in het slot van de wedstrijd rood na een opstootje. De Spaanse voetbalfederatie maakt die beslissing nu ongedaan én acht het racisme bewezen. Daardoor moet Valencia in de volgende vijf matchen een deel van het stadion sluiten. Een beslissing waar de club het niet mee eens is: “Dit is een oneerlijke en onevenredige straf.”

Vinicius Junior wordt niet geschorst voor de rode kaart die hij zondag kreeg in de slotseconden van de beladen uitwedstrijd in Valencia. De disciplinaire gevolgen van zijn rode kaart worden geannuleerd. Vinicius werd in de blessuretijd uitgesloten omdat hij een klap uitdeelde aan Valencia-aanvaller Hugo Duro, die hem in een wurggreep gehouden had. Tijdens de match was Vinicius voortdurend het mikpunt van racistische beledigingen uit het publiek. Hij kreeg steun uit binnen- en buitenland. De Spaanse bondsvoorzitter Rubiales erkende publiekelijk dat het Spaanse voetbal een racismeprobleem heeft.

Het wangedrag van de supporters komt Valencia duur te staan. De club moet een boete van 45.000 euro ophoesten en moet de Mario Kempes-tribune in het Mestallastadion vijf wedstrijden lang gesloten houden. Een beslissing waar de club het niet eens mee is. “We willen onze onenigheid en verontwaardiging uiten over de oneerlijke en onevenredige sanctie die ons is opgelegd”, klinkt het in een mededeling. “Valencia wil aan de kaak stellen dat de commissie van de RFEF (de Spaanse voetbalfederatie, red.) bewijzen aanhaalt die in tegenspraak zijn met wat de politie en La Liga vaststellen. Bovendien is de club nooit gehoord.” Valencia stelt wel dat het tegen elke vorm van racisme is en er alles aandoet om krachtig op te treden om “de plaag uit te roeien”. Maar dat het oneerlijk is dat ook fans die niet deelnamen aan het racisme de komende vijf matchen moeten thuisblijven.

KIJK. Vinícius heeft er genoeg van en gaat verhaal halen bij fans

Op de persconferentie met Carlo Ancelotti voor Reals match van woensdag thuis tegen Rayo Vallecano - waarvoor Vinicius dus dan toch niet geschorst is - was de ophef rond de Braziliaan logischerwijs het grootste thema. De Italiaan kreeg de vraag voorgelegd of Vinicius Spanje inmiddels niet kotsbeu is en een transfer overweegt. “Dat denk ik niet. Hij houdt van Real”, antwoordde Ancelotti, ook volgend seizoen nog T1 van ‘de Koninklijke’. “Er gaan momenteel veel dingen door zijn hoofd, maar een transfer is daar niet één van. Zijn liefde voor de club is daarvoor te groot. Het is hier dat hij verder carrière wil maken.”

KIJK. Ancelotti: “Vinicius is een slachtoffer, niet de schuldige”

Of Vinicius toch niet voor een transfer naar Engeland zou kiezen, probeerde er nog iemand. Over het kanaal is racisme nauwelijks nog een thema. “Daar hebben ze dat probleem al even aangepakt, toen hun clubs verbannen werden uit de Europese competities. In Engeland word je niet beledigd. Je ziet er geen politie in de stadions. Hier lijkt het wel telkens alsof je op oorlogspad bent. Combi’s overal. Steeds beledigingen. Wij zijn dat beu. Je wordt voor hoerenzoon of voor homo uitgescholden, ze wensen dat je moeder of vader sterft... Wat is dit? Dit is geen oorlog hé, dit is sport.”

“In Spanje wordt er wel veel over gepraat, maar niets ondernomen. In Engeland hebben ze wel hun les geleerd en zijn er drastische maatregelen genomen. Laat ons dit nu aangrijpen om deze ook hier door te voeren.”

Volledig scherm Ancelotti kreeg dinsdag op het trainingscomplex van Real heel wat vragen over Vinicius. © VALDEBEBAS

VAR geschorst?

De videoscheidsrechter tijdens de wedstrijd, Nacho Iglesias Villanueva, zou intussen door de Spaanse voetbalbond voorlopig geschorst zijn. Dat berichten meerdere Spaanse media. Villanueva zou de VAR zijn bij twee wedstrijden op de volgende speeldag van La Liga, maar dat gaat niet door. De videoref kreeg na de match veel kritiek omdat hij hoofdscheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea op het verkeerde been zou hebben gezet. Hij liet de ref naar de beelden naast het veld komen kijken, maar toonde enkel herhalingen van de slag van Vinicius aan Duro. Dat leverde hem rood op. De poging tot wurging van Duro werd niet getoond.

Compilatie

Vinicius zelf postte op Instagram een compilatie met de racistische beledigingen die hij te verwerken krijgt. “Racisme is een misdaad, het niet bestraffen medeplichtigheid”, zo schrijft hij. “Elke uitwedstrijd is een onaangename verrassing voor mij. Wanneer worden racisten gestraft? Waarom stappen sponsors niet naar La Liga? Waarom worden deze vormen van barbarij uitgezonden op tv? Dit is geen voetbal, dit is onmenselijk.”

Een van de eerste reacties op de video kwam van Vincent Kompany. Onze landgenoot stak de Braziliaan een hart onder de riem. “Mijn hart bloedt. Onze ouders, grootouders en voorouders hebben erg veel moeten ondergaan en nog is de strijd niet gestreden. Onze kinderen zullen niét opgroeien in een wereld waar haat en discriminatie verspreid zijn. Ze zullen nooit neerbuigen voor degenen die ervoor kiezen om te discrimineren, verdelen en haten. Vini, je bent niet alleen. Samen staan we sterk.”

KIJK. Courtois steekt Vinicius Jr. hart onder de riem

KIJK. Braziliaanse president steekt Vinícius hart onder de riem: “Dit kan niet”

Real Madrid veroordeelt het incident ook met een statement op z’n website:

Valencia zal de racistische supporters een levenslang stadionverbod opleggen:

