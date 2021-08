Verbouwingen zijn bijna achter de rug: na anderhalf jaar schitteren Hazard en Courtois binnenkort weer in Bernabéu

Real Madrid maakte gebruik van de coronapandemie - waardoor wedstrijden lange tijd achter gesloten deuren werden afgewerkt - om de renovatie van het Bernabéustadion, die in mei 2019 was begonnen en normaal tot eind 2022 zou duren, te versnellen. De laatste wedstrijd die er werd gespeeld was El Clásico tegen FC Barcelona op 1 maart 2020. Daarna week de club uit naar het Estadio Alfredo di Stéfano in het trainingscomplex in Valdebebas.