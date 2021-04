Vazquez mogelijk rest van seizoen out na knieblessure in Clásico

La Liga Onze chef voetbal ziet hoe Real Madrid dankzij Courtois titelkans(je) behoudt: “Weggebla­zen maar nog niet dood”

7 maart De Madrileense stadsderby in ‘Wanda’ had een Belgisch tintje. Carrasco en Courtois waren uitblinkers. Benzema redde een puntje voor Real net voor de gong. Barcelona is de lachende derde.