Twee formidabele goals: Ousmane Dembélé legt Juventus ‘te slapen’ en bezorgt Xavi luxeprobleem

La LigaAlle ogen waren gisteravond in Dallas gericht op Robert Lewandowski, maar het was Ousmane Dembélé (25) die met de aandacht ging lopen. En hoe. De Franse flankaanvaller pakte uit met twee fenomenale goals in de draw van FC Barcelona tegen Juventus (2-2).

FC Barcelone en Ousmane Dembélé, die in 2017 voor maar liefst 140 miljoen euro werd weggehaald uit Dortmund: dat leek niets te worden. Vorig seizoen gonsde het van de transfergeruchten rond de razendsnelle maar o zo blessuregevoelige aanvaller die weigerde bij te tekenen, tot hij eerder deze maand toch zijn handtekening zette onder een nieuwe contract tot 2024.

Met twee onnavolgbare goals kroonde Dembélé zich in het Cotton Bowl Stadium tot de grote man. Even voorbij het halfuur was hij goed voor de gelijkmaker na de opener van Moise Kean, toen hij Alex Sandro doldraaide en vervolgens doelman Szczesny fusilleerde. Zijn tweede goal was al even mooi, toen hij niet alleen opnieuw Sandro maar ook Cuadrado in de luren legde. Ook Kean scoorde nog een tweede keer.

Dembélé vierde zijn goals telkens met de zogenaamde ‘Night Night’, waarbij de tegenstander zogegd te slapen wordt gelegd. Populair gemaakt door NBA-ster Stephen Curry, die niet naliet op Twitter te reageren. “A movement!!”

Achteraf was Xavi vol lof voor Dembélé. “Hij heeft getoond wat hij kan en dat is heel veel. Ousmane is een speciale speler, er zijn er niet veel zoals hij. Nu komt het erop aan dit op regelmatige basis te doen.” Ook Dembélé was natuurlijk in de wolken met zijn wel heel knappe dubbel. “Dit geeft me vertrouwen en maakt me blij. Ik ben bereid alles te geven voor deze club.”

Met Aubameyang vanop links en Lewandowski in het centrum beschikt Xavi over een supertrio in de aanval. Met op rechts nog Raphinha, voor 55 miljoen euro weggekocht bij Leeds en maker van de knappe winner vorig weekend tegen Real Madrid, op links Ansu Fati en centrumspits Memphis Depay ook over voldoende aanvallende keuzemogelijkheden. Tegen Juve kreeg Nico Gonzalez de voorkeur op De Jong op het middenveld, naast aanwinst Kessié en Busquets. Met daar nog Pedri, niet aanwezig in de States, en Gavi, zit Xavi ook daar niet om klasse verlegen.

Zondag speelt FC Barcelona nog tegen New York Red Bulls, waarna de Amerikaanse tour erop zit. In Camp Nou treft het vervolgens nog het Mexicaanse Pumas UNAM voor de start van La Liga.

Pogba alweer out met knieblessure Paul Pogba sukkelt met pijn aan de rechterknie. Bij radiologisch onderzoek kwam een kwetsuur aan de laterale meniscus aan het licht. De Franse middenvelder zal nu bij een orthopedist langsgaan. Hij zou de blessure op training opgelopen hebben. Het is nog afwachten of Pogba speelklaar geraakt tegen de eerste speeldag in de Serie A. Juve opent zijn seizoen op 15 augustus met een thuismatch tegen Sassuolo. Afgelopen vrijdag speelde de 29-jarige Pogba in Las Vegas (Nevada) tegen het Mexicaanse Chivas (2-0 zege) zijn eerste duel sinds zijn terugkeer naar Juve. De Franse international keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na zes seizoenen bij Manchester United. Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Oude Dame. In de zomer van 2016 legde Manchester United zo'n 105 miljoen euro op tafel om de middenvelder terug naar Old Trafford te halen. Pogba kreeg eerder een deel van zijn jeugdopleiding in Manchester.

