Thibaut Courtois zoekt geen excuses na horroravond in Valencia, maar heeft twijfels bij spelleiding

“Drie strafschoppen, én tussendoor een owngoal tegen... Ik weet het niet, we beginnen goed aan de wedstrijd en maken 0-1, maar soms overkomt het ons dat we niet hoog genoeg opschuiven waardoor we achterin in de problemen komen. Al Valencia heeft eigenlijk geen kansen bij elkaar gevoetbald”, zo analyseert Thibaut Courtois. “De eerste strafschop is er sowieso één. Ik stop hem, al weet ik niet waarom hij uiteindelijk hernomen moest worden (zie video hierboven). De tweede goal is pech, maar bij de rust waren we erop gebrand om de scheve situatie nog recht te zetten. Dat zat er zeker in. Begin tweede helft red ik nog goed, maar dan krijgen we nog twee strafschoppen tegen. Marcelo raakt de bal, maar Maxi Gomez (de aanvaller van Valencia, red.) roept het luidst, waarop de scheidsrechter penalty fluit. Dan is het moeilijk voor de VAR om tussen te komen, ook al was Marcelo gewoon sneller op de bal. Maar dat heeft de spelleiding dus niet opgemerkt. In de aanloop naar de tweede goal was er trouwens al een fout op Asensio, maar die werd dan weer niet bestraft.”

Quote De eerste verantwoor­de­lij­ke voor deze nederlaag ben ik natuurlijk zelf. Het is mijn taak om tijdens de match oplossin­gen te vinden en daar ben ik niet in geslaagd Zinedine Zidane

En zo werd het een echte horroravond voor de ‘Koninklijke’. “We kregen de kansen om te scoren, maar de bal wou er gewoon niet in. (...) We moeten nu ons niveau terug opkrikken naar dat dat we haalden in het begin van het seizoen, toen we amper goals slikten", aldus Courtois, die ook nog in de bres sprong voor zijn coach Zinedine Zidane. Die voerde enkele wijzigingen door, maar volgens het sluitstuk is dat niet de reden van de nederlaag. “De filosofie van de coach is dat we een kern hebben van 25 spelers en dat die ook effectief alle 25 minuten kunnen maken. Roteren is niks nieuws en het seizoen is lang, ik denk dus niet dat we de redenen van ons verlies hier moeten zoeken. We misten enkele spelers, maar zij die wel op het veld stonden hebben het goed gedaan. Nu moeten we focussen op wat komt, met moeilijke wedstrijden tegen Villarreal en Inter in het verschiet.”

Zidane: “Hier zijn geen excuses voor”

Zoals Courtois al aangaf kon coach Zinedine Zidane niet rekenen op Eden Hazard en Casemiro, die positief testten op Covid-19. “Maar hier zijn geen excuses voor”, fulmineerde de coach van Real. “We begonnen nog goed en kwamen op voorsprong, het eerste halfuur was er geen vuiltje aan de lucht en dan veranderde alles. Drie strafschoppen en een owngoal, het kon niet op. Het is moeilijk te begrijpen. Om een wedstrijd te winnen, moet je toch in de eerste plaats defensief sterk staan? Vooraan hebben we genoeg kwaliteiten om het verschil te maken. Maar de eerste verantwoordelijke voor deze nederlaag ben ik natuurlijk zelf. Het is mijn taak om tijdens de match oplossingen te vinden en daar ben ik niet in geslaagd.”

