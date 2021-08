Thibaut Courtois verlengt tot 2026: ‘Madridista’ tot hij oud wordt en best betaalde doelman van La Liga

Thibaut Courtois kwam met de hulp van makelaar Christophe Henrotay naar Real Madrid na het WK van 2018. Madrid hád een goede doelman: Keylor Navas. Maar voorzitter Florentino Pérez wou een bétere doelman. Courtois – uitgeroepen tot beste doelman van het WK in Rusland – was een uitdrukkelijke vraag van Pérez, bevestigde Henrotay toen.

Weinig spelers van Real Madrid worden door Pérez tegen het hart gedrukt. Zie hoe hij destijds in een onbewaakt moment vernietigende en kleinerende taal sprak over Luis Figo, Raúl, Casillas... Benzema is een uitdrukking, Courtois ook.

Maar zijn contractverlenging – die van Courtois ongetwijfeld de best betaalde doelman in La Liga maakt – is natuurlijk veel meer het resultaat van een uitstekende relatie keeper & voorzitter. Thibaut Courtois werd na een lastige aanpassingsperiode één van de absolute puntenpakkers van Real Madrid. Courtois had een erg groot aandeel in de landstitel in de zomer van 2020.

‘Tibu’, zoals hij wordt aangesproken in Spanje, is tevens een van de gezichten geworden van de ploeg die na een nederlaag of een uitschakeling uitleg komt geven aan pers (en bijgevolg de socio’s). Courtois gruwelt van de term ‘leider’, maar tegen wil en dank wordt hij wél zo gepercipieerd.

Courtois kan nergens beter zijn. In de grootste club van de wereld, in dezelfde straat in Madrid als de moeder van zijn twee kinderen. Zijn contractverlenging is zo tevens een verlenging van de stabiliteit in zijn privéleven.

Courtois heeft op clubniveau nog één grote uitdaging; hij won nog nooit de Champions League. De komst op korte of lange termijn van Kylian Mbappé en/of Erving Haaland moet dat mogelijk maken.

Courtois bezegelde zijn contractverlenging met een fotoreportage in de trofeeënzaal van Real Madrid, naast Pérez, met aan zijn zijde de twee kinderen Adriana en Nicolás, én zijn nieuwe vriendin, het Israëlische model Mishel Gerzig. Het leven lacht Thibaut Courtois toe.

Eerder in zijn carrière was Courtois ook actief voor Racing Genk, Atlético Madrid en Chelsea. Met Genk werd hij kampioen in 2011, met Atlético in 2014 en met Chelsea in 2015 en 2017. Verder won hij ook nog onder meer de Europa League (2012 met Atlético), de Copa del Rey (2013 met Atlético), de FA Cup (2018 met Chelsea) en het WK voor clubs (2018 met Real Madrid).

Courtois is ook 89-voudig Rode Duivel en was aanwezig op de WK’s van 2014 (kwartfinales) en 2018 (derde plaats) en de EK’s van 2016 (kwartfinales) en 2021 (kwartfinales).

Thibaut Courtois: “Dit is een eer”

Mijn familie en vrienden vroegen me laatst waar ik de komende jaren wilde spelen”, zei Courtois in een reactie op zijn eigen website. “Mijn antwoord is niet veranderd tegenover mijn antwoord als kind: Real Madrid. Ik voeg nog twee jaar toe in het mooiste shirt van de wereld. Dat maakt mijn kinderdroom nog zoeter. Ik voel me gezegend dat ik mijn familie kan uitbreiden met een nieuwe familie op het veld.”

“Dit is een eer”, gaf Courtois nog aan. “Real Madrid is mijn thuis. Deze contractverlenging is een beloning voor mijn inspanningen en moedigt me aan om nog harder te werken. Ik zal elke match aanvatten alsof er een trofee op het spel staat. Dat verdienen deze club en de fans.”

