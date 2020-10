Thibaut Courtois over Clásico tegen Barcelona: “Belangrijke match voor het vertrouwen én onze trots”

Om 16u00 volgt de aftrap in Camp Nou. Het belooft een topduel te worden tussen het Barcelona van Ronald Koeman en het Real Madrid van Zinédine Zidane. Rode Duivel Thibaut Courtois staat behoudens verrassingen tussen de palen bij de Koninklijke en zal dus onder meer Lionel Messi moeten afstoppen. “Hij is een van de beste spelers in de geschiedenis, net als Cristiano Ronaldo”, aldus Courtois in ‘El Mundo Deportivo’. “Je probeert een patroon te vinden in hoe hij afwerkt en doelmannen te grazen neemt, maar Messi kan op elk moment verrassen. Het is een speciale voetballer. Het is leuk om die spelers onder ogen te zien, hen af te stoppen en om dat dan aan mijn kinderen en later kleinkinderen te kunnen vertellen.”

Courtois noemt het duel tegen Barça “speciaal”. “Dit zijn wedstrijd waarvan je droomt. Hopelijk kan ik het team helpen winnen. Het is de eerste slag tussen de twee groten. Natuurlijk is het seizoen nog lang en zijn er gewoon drie punten te verdienen zoals elke week, maar dit duel is belangrijk voor ons vertrouwen én onze trots.”

Een vertrouwensboost zouden ze bij Real goed kunnen gebruiken. Na nederlagen in de competitie tegen Cádiz (0-1) en in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk (2-3) trekt de Koninklijke in crisis naar Camp Nou. De positie van Zinédine Zidane wordt stilaan zelfs in twijfel getrokken. Toch blijft Courtois optimistisch. “Ik zie een goede ploeg. Het team is verenigd, we zijn sterk. In veel wedstrijden hadden we meer moeten scoren, dat klopt. Maar ik denk niet dat het daaraan ligt - we hebben de beste nummer ‘negen’ van de wereld (hij bedoelt Benzema, red.). We zitten nu eenmaal in een iets moeilijkere periode.”

