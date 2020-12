Thibaut Courtois krijgt Trofeo Zamora overhandigd: “Een hele eer”

La Liga Ook Thibaut Courtois baalt na flater tegen Alaves: doelman pijnlijk in de fout bij 0-2 van Joselu

28 november Wat een dramatische avond voor de Rode Duivels bij Real Madrid. Waar Eden Hazard al vroeg in de match tegen Alaves de aftocht moest blazen met wellicht een spierblessure, beleefde ook Thibaut Courtois een nachtmerrie. Na een niet bepaald lekkere terugspeelbal van Varane - bij de nationale ploeg deed Nacer Chadli 'm dat al voor - wilde het sluitstuk inspelen op Casemiro, maar in plaats daarvan leverde hij zomaar in bij Joselu. Die twijfelde niet en nam een tevergeefs duikende Courtois een tweede keer te grazen. 0-2 na 48 minuten spelen - verder dan 1-2 kwam Real uiteindelijk niet.