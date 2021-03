Terwijl speculaties rond Ronaldo en Real aanzwellen, zit in Madrid lang niet iedereen te wachten op hereniging

Plots sprak Zinédine Zidane op zijn persconferentie daags voor de match tegen Elche over Cristiano Ronaldo. Een voortvloeisel van speculaties in de Spaanse pers. De rollende sneeuwbal werd na de verrassende Champions League-uitschakeling van Juventus alsmaar dikker en dikker. Marca schrijft dat een vertrek van ‘CR7' - nog tot 2022 onder contract in Turijn - alsmaar dichterbij komt en heeft op basis van Italiaanse media weet over een ontmoeting tussen Ronaldo’s zaakwaarnemer Jorge Mendes en een delegatie van Real.

AS stelt dan weer dat de hoofdbeslissing bij Real-voorzitter Florentino Pérez ligt. In de zomer van 2019 - één jaar na zijn overgang naar Italië - zou Pérez al eens gepolst hebben naar een eventuele terugkeer van de Portugees. Ronaldo gooide toen de deur dicht. “Een kleine twee jaar later is het omgekeerd”, aldus AS. “De ‘neen’ van Ronaldo werd een ‘ja’, - Ronaldo wil dus best terug -, maar wil Pérez het nog wel?” Pérez zou eerder inzetten op verjonging, de 36-jarige Portugees past niet in dat plaatje.