Suarez tot tranen toe bewogen na behalen titel: “Barcelona heeft me gekleineerd, Atlético opende weer deuren”

Dat het afscheid van Luis Suarez bij Barcelona afgelopen zomer niet hartelijk verliep, is alom geweten. De Uruguayaanse topspits haalde vandaag zijn gram door Atlético de titel te bezorgen. Na affluiten moest Suarez dan ook wat van het hart. “Het is moeilijk geweest voor mij in het begin van dit seizoen. Ook mijn vrouw en kinderen hebben eronder geleden. Barcelona heeft me gekleineerd. Atlético heeft opnieuw deuren geopend voor mij en gaf me opnieuw vertrouwen. Ik zal deze geweldige club daarvoor altijd dankbaar zijn.”

Suarez bedankte voor het vertrouwen door te doen waar hij goed in is: scoren. ‘El Pistolero' was de talisman van Atlético met 21 competitiegoals. Hij bevestigde dat deze titel, intussen zijn vijfde in Spanje, “heel speciaal” is. “Zeker als je ziet vanwaar ik kom en ik nog steeds knappe statistieken kan voorleggen. Messi? We zijn goeie vrienden, hij gunt me deze titel. Hij wenste me voor de match vandaag veel succes en zei dat ik het verdiende.”