Straf: Messi’s goal haast identiek aan debuutgoal van Maradona bij Newell’s, die kleine Leo live bijwoonde

VoetbalDat Leo Messi scoorde in zijn eerste match na de dood van Diego Maradona stond in de sterren geschreven. Dat hij vierde op de manier waarop ‘El Pibe de Oro’ dat deed, in shirt van Newell’s Old Boys, was meer dan toepasselijk. Maar dat Messi een haast identieke goal maakte aan die van Diego op de dag dat 'de Vlo’ Maradona in het stadion zag debuteren voor de club, is wel bijzonder straf.

De twee meest iconische voetballers van Argentinië mogen dan wel verschillende karakters hebben, op het vlak van voetbal zijn de vergelijkingen wel legio. Zelfde lage draaicirkel, zelfde vista, zelfde magische linker. Zoals de band met Newell’s Old Boys. Na zijn doelpunt gisteren tegen Osasuna (4-0) stond Messi erop het rood-zwarte shirt te showen en net zoals Diego vroeger met de vingers naar de lucht te wijzen. “Vaarwel, Diego”, postte Messi op zijn sociale media boven de twee iconische foto’s.

Messi zag het levenslicht een jaar nadat Maradona met Argentinië het WK won in 1986 in Mexico, maar bevond zich als een fan in het Estadio Newell’s Old Boys (tegenwoordig naar culttrainer Marcelo Bielsa vernoemd) toen ‘Pluisje’ op 7 oktober 1993 zijn debuut maakte voor de club. In een vriendschappelijke match tegen het Ecuadoriaanse Emelec. Lionel als jongetje van zes aan de hand van zijn papa. Diego scoorde na de perfecte aanname, de dribbel en het schot in de verste bovenhoek. De treffende vergelijking met Messi’s goal gisteren 27 jaar later, is haast griezelig.

Niet de eerste keer dat Messi Maradona imiteerde. Zijn solo tegen Getafe in 2007 was haast identiek aan Maradona’s geweldige goal tegen de Engelsen in de kwartfinale van het WK 1986. Match die ook de geschiedenis ingaat als die van de ‘Hand van God’, wat Messi in datzelfde seizoen nadeed tegen Espanyol. “Dit is Maradona verkleed als Messi. Hij is herrezen”, riep een commentator toen.

En alsof het haast voorbestemd is, is de volgende match van Newell’s Old Boys tegen Boca Juniors, de favoriete ploeg van Diego Maradona, in het legendarische La Bombonera.

